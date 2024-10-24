Запретить детям младше 15 лет пользоваться соцсетями собираются в Норвегии

Норвегия планирует запретить детям младше 15 лет использовать соцсети, чтобы защитить их от алгоритмического контента на платформах, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Норвегия усиливает противостояние с технологическими компаниями, вводя более строгие возрастные ограничения для подростков, использующих социальные сети. Премьер-министр Йонас Гар Стёре признал, что задача будет сложной, но подчеркнул важность вмешательства политиков для защиты детей от влияния алгоритмов.

В настоящее время минимальный возрастной предел для использования социальных сетей в стране установлен на уровне 13 лет. Однако, согласно исследованию норвежского медиа-агентства, более половины девятилетних, 58% десятилетних и 72% одиннадцатилетних детей уже активно пользуются соцсетями.

Министр по делам детей и семьи Кьерсти Топпе, на встрече с родителями в Ставангере, заявила, что новое ограничение поможет не только детям, но и облегчит родителям контроль над онлайн-активностью своих детей.