Премьер Австралии заявил, что поддержит запрет соцсетей для детей младше 16 лет

Премьер-министр Австралии заявил, что поддерживает меры по запрету использования соцсетей детьми младше 16 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что поддержит запрет на создание учетных записей в социальных сетях для детей младше 16 лет, если такой закон будет принят. Он также отметил, что активное присутствие подростков в интернете серьезно вредит их психическому здоровью.

В Австралии набирает популярность петиция, призывающая запретить детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях. Петиция была инициирована радио Nova FM.

Во время интервью на радио Энтони Альбанезе отказался подписать петицию, так как она адресована ему самому, но заверил, что поддержит меру, если она наберет достаточное количество голосов.

При регистрации в социальных сетях обычно требуется указать дату рождения, и людям младше 13 лет регистрация запрещена. Однако это ограничение легко обойти, поэтому такие компании, как Meta, используют дополнительные методики, включая анализ моделей поведения, соответствующих молодым пользователям.

Например, компания отслеживает, какие страницы посещают пользователи и что публикуют в день рождения.