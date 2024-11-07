В Австралии детям до 16 лет хотят запретить доступ в соцсети

Правительство Австралии представило законопроект, запрещающий использование социальных сетей детьми младше 16 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на The Australian.

Как сообщает издание, предлагаемый законопроект предусматривает запрет на пользование соцсетями детям младше 16 лет, даже если их родители разрешают пользоваться интернетом.

"Социальные сети наносят вред нашим детям, и я призываю положить этому конец. Я поговорил с тысячами родителей, бабушек и дедушек, тетушек. Они, как и я, беспокоятся о безопасности наших детей в Сети", - цитирует издание слова премьер-министра страны Энтони Альбанезе.

Премьер Австралии сравнил предлагаемые запреты на соцсети с запретом на алкоголь до 18 лет.

"Мы не утверждаем, что поправки, которые мы примем в законодательстве, немедленно все исправят... У нас есть закон, согласно которому лицам моложе 18 лет запрещено покупать алкоголь, и время от времени эти законы нарушаются. Но эти законы как раз и устанавливают параметры для нашего общества, помогая добиваться правильных результатов", - отметил Альбанезе.

При этом ответственность за нарушение запрета будут нести социальные сети, а для самих пользователей штрафов не предусмотрено, пишет издание.

Сообщается, что возрастной предел уже получил одобрение федерального кабинета министров страны и теперь данный вопрос рассмотрят на заседании правительства 8 ноября.

Ранее премьер-министр Австралии заявлял, что поддерживает меры по запрету использования соцсетей детьми младше 16 лет.

Мы также писали, что и Норвегия планирует запретить детям младше 15 лет использовать соцсети, чтобы защитить их от алгоритмического контента на платформах.

В Казахстане также не раз поднимали вопрос ограничения доступа детей к отдельным соцсетям. Так, глава Комитета по информбезопасности Минцифры Руслан Абдикаликов ранее сообщал, в каком случае могут ограничить в Казахстане TikTok и любые другие соцсети.

В апреле этого года министр культуры Аида Балаева говорила, что вопрос блокировки какой-либо соцсети в Казахстане будет зависеть от ряда факторов. Министерством, по ее словам, рассматривался вопрос касательно TikTok.

Позже представители платформы отреагировали на ее высказывание.

В мае стало известно, что несовершеннолетним в Казахстане хотят ограничить доступ к регистрации в ряде соцсетей и мессенджеров. Проект соответствующего плана был опубликован на портале "Открытых НПА".