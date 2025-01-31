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Детям из Турции до 16 лет хотят запретить доступ к соцсетям и игровым платформам

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Ребенок с телефоном в руках
Ребенок с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти Турции в этом году планируют на законодательном уровне ввести запрет на использование соцсетей детьми младше 16 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN Türk.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу дал интервью телеканалу, в котором заявил, что в 2025 году будет принят закон, запрещающий детям до 16 лет пользоваться соцсетями. По словам Уралоглу, речь идет о полном запрете к доступу к соцсетям, когда создать аккаунт не получится даже с согласия родителей.

Говоря о запрете на использование соцсетей для лиц младше 16 лет, Уралоглу сказал, что подобная практика встречается во многих странах.

"Мы также хотим, чтобы наши дети младше 16 лет не заходили в социальные сети. Мы работаем над созданием регламента в 2025 году", - заявил он.

По его мнению, дети - это группа общества, подверженная наибольшему риску и в отношении которой следует проявлять наибольшую осторожность.

"Также мы добавим игровые платформы. Конечно, это не должно мешать ребенку играть в полезные игры.

Дети не смогут открывать аккаунты в социальных сетях. В некоторых странах такие счета открываются с согласия родителей. Мы этого не хотим. Мы не хотим, чтобы дети младше 16 лет имели доступ к социальным сетям", - подчеркнул министр.

Уралоглу также объяснил блокировку в стране онлайн-игры Roblox и приложения Discord. По его словам, сейчас представители разработчика игр вышли на связь. Если они устранят "вредный контент", будет поднят вопрос о возобновлении доступа к игре в Турции.

В ноябре прошлого года мы писали, что правительство Австралии представило законопроект, запрещающий использование социальных сетей детьми младше 16 лет. А премьер-министр Австралии заявлял, что поддерживает меры по запрету использования соцсетей детьми младше 16 лет.

Мы также писали, что и Норвегия планирует запретить детям младше 15 лет использовать соцсети, чтобы защитить их от алгоритмического контента на платформах.

В Казахстане также не раз поднимали вопрос ограничения доступа детей к отдельным соцсетям. Так, глава Комитета по информбезопасности Минцифры Руслан Абдикаликов ранее сообщал, в каком случае могут ограничить в Казахстане TikTok и любые другие соцсети.

В апреле прошлого года министр культуры Аида Балаева говорила, что вопрос блокировки какой-либо соцсети в Казахстане будет зависеть от ряда факторов. Министерством, по ее словам, рассматривался вопрос касательно TikTok. Позже представители платформы отреагировали на ее высказывание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2216790-detyam-iz-turcii-do-16-let-hotyat-zapretit-dostup-k-socsetyam-i-igrovym-platformam/