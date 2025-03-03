Отравление снеками школьников в Актобе: в Казахстане продукт сняли с продажи

Снеки, ставшие причиной отравления детей в школе в Актюбинской области, сняли с реализации по результатам проверки санэпидконтроля, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля по факту массового отравления был проведен мониторинг магазинов, где продавалась продукция.

"В ходе мониторинга было охвачено более 1,5 тыс. магазинов, закуплено 14 образцов импортных продуктов сомнительного происхождения (снеки) для лабораторных исследований на предмет соблюдения технических регламентов Таможенного союза.

По результатам исследований установлено, что в составе данной продукции имеются усилители вкуса (пищевые добавки): глутамат натрия (Е621), гуанилат натрия (Е627), инозинат натрия (Е631), их применение при производстве не установлено требованиями Техрегламентов", - отмечается в сообщении.

Как отметили в КСЭК, неумеренное потребление продуктов с усилителями вкусов провоцирует не только регулярное переедание, приводящее впоследствии к ожирению, но и может вызывать приступы аллергии, расстройства пищеварения, изжогу.

Также, по данным ведомства, на маркировке снеков отсутствует информация о наименовании продукта, количественном составе, пищевой и энергетической ценности, дате изготовления и сроке годности, условиях хранения, о месте нахождения изготовителя, организации–импортера, сведениях о наличии ГМО. Также, отсутствует декларация о соответствии, подтверждающая оценку соответствия продукта установленным требованиям безопасности.

"По указанной продукции приняты меры оперативного реагирования, она снята с реализации. Торговым объектам, реализующим указанные снеки, направлены уведомления о соблюдении требований по принятию на реализацию пищевых продуктов с обязательным наличием декларации о соответствии, промаркированных в соответствии с требованиями технических регламентов.

В настоящее время проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия, включая запрет на ввоз и реализацию данной продукции", - добавили в Минздраве.

Напомним, в феврале сообщалось, что в школе Кобды в Актюбинской области школьники отравились китайскими снеками. Сразу 23 ребенка попали в больницу с признаками отравления, девятерых из них госпитализировали. Как оказалось, снеки в школу принесла одна из учениц.

По факту отравления детей было начато уголовное расследование.

После этого инцидента санитарные врачи начали массовую проверку торговых точек - товары проверяют на качество и безопасность.

А в сентябре мы писали, что в одной из школ Мангистауской области также произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из местных жителей, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Изначально в управлении здравоохранения региона пояснили, что с 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика с болями в животе, повышением температуры тела. К обеду 7 сентября медицинская помощь понадобилась 58 детям.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что у шести сотрудников столовой, где отравились более 400 школьников, выявили стафилококк. Санэпидконтролем были обнаружены и другие грубые нарушения, в совокупности ставшие причиной распространения кластерных бактериальных инфекционных заболеваний кишечника среди школьников.

Летом сообщалось о случае в СКО, когда в Кызылжарском районе двое детей скончались из-за отравления, трое других членов семьи были госпитализированы. В тот день, как сообщалось, семья употребляла полуфабрикаты из местного магазина.

Позже в полиции региона назвали причину отравления детей - это острое отравление нитритами.