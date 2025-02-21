Массовые проверки начались в Актюбинской области после отравления школьников (видео)

После отравления детей в одной из школ Актюбинской области санитарные врачи начали массовую проверку торговых точек - товары проверяют на качество и безопасность, передает телеканал "Астана".

Первым делом специалисты областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля отправились в магазин, где школьница покупала опасные снеки. Как оказалось, продукцию продавали без маркировок и документов, подтверждающих качество и безопасность товара.

На наличие в продаже китайских соевых палочек проверили больше 200 магазинов области.

"По области проведен мониторинг 219 торговых точек. Из 3 торговых точек изъята продукция, направлена в лабораторию для исследования на микробиологические и санитарно-химические показатели. Результаты исследования будут готовы через 5-6 дней", - сообщила руководитель ДСЭК Актюбинской области Райхан Койшанова.

Напомним, накануне стало известно, что в школе Кобды в Актюбинской области школьники отравились китайскими снеками. Сразу 23 ребенка попали в больницу с признаками отравления, девятерых из них госпитализировали. Как оказалось, снеки в школу принесла одна из учениц.

По факт отравления детей начато уголовное расследование.