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Эзотерика

Китайскими снеками отравились школьники в Актюбинской области

Опубликовано:

Больница
Больница. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Китайские снеки стали причиной массового отравления учеников четвертого класса школы в Кобде в Актюбинской области, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в Актюбинской области после массового отравления школьников завели уголовное дело.

Сейчас девять учащихся школы все еще находятся в инфекционном стационаре, в том числе и девочка, которая принесла в класс китайские снеки. Школьникам, как отмечается в сюжете, стало плохо прямо во время урока, причем многим - даже от запаха.

Мать девочки утверждает, что она и раньше покупала похожий продукт. Но последнее приобретение привело к серьезному инциденту - сразу 23  ребенка попали в больницу с признаками отравления.

"Во вторую смену в 4 "Б" классе случилось отравление. Получается, ученица принесла с собой в класс китайское вещество сладкое, для детей которое. И до начала урока семеро детей это съели. В 14:40 примерно, во время урока, им стало плохо", - рассказал исполняющий обязанности директора школы им. Кобланды батыра Берик Дуйсенов.

После случившегося весь класс экстренно госпитализировали в инфекционный стационар. Мама девочки, которая и угостила сверстниц, сама в растерянности. Утверждает, китайские снеки дочка купила в ближайшем от дома продуктовом магазине меньше чем за 100 тенге. По ее словам, дочка ранее уже брала похожий продукт, но с другим вкусом.

"Китайский, маленький, не знаю, как оно называется, "Ням Чан" или что-то такое. В маленькой они упаковке, 60 или 80 тенге. Крабы или соевое мясо. Некоторые выплюнули сразу. Потом, говорят, изжога… не изжога, а сильно начало гореть. Начали дети много воды пить. А некоторые просто от запаха даже. Кто-то задыхался, у кого-то сыпь была. У кого-то глаза начало резать, по-разному. У кого-то голова кружилась", - отмечает Евгения Вагнер.

Сейчас, по данным врачей, дети чувствуют себя хорошо. В стационаре осталось лишь 9 из 23 учащихся. Многих отправили домой в тот же вечер. Остальных должны выписать сегодня.

"Окончательно поставили, что это аэрозольное, именно от запаха. Те, которые употребляли, семь детей, у них ни рвоты, ни поноса не было. Симптоматика - слезотечение, сыпь и тошнота", - рассказала заместитель главврача ЦРБ Кобдинского района Алия Пернебаева.

Однако в школу никто из 4 "Б" пока не ходит. После случившегося руководство учебного заведения уже провело собрание с родителями - просят впредь следить за тем, что покупают дети и приносят в школу. После инцидента в школе даже появился специальный стенд, на котором изображены опасные продукты. В том числе - и те самые китайские палочки, которые стали причиной массового отравления детей.

Источник: КТК

Напомним, в сентябре в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из местных жителей, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Изначально в управлении здравоохранения региона пояснили, что с 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика с болями в животе, повышением температуры тела. К обеду 7 сентября медицинская помощь понадобилась 58 детям.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что у шести сотрудников столовой, где отравились более 400 школьников, выявили стафилококк. Санэпидконтролем были обнаружены и другие грубые нарушения, в совокупности ставшие причиной распространения кластерных бактериальных инфекционных заболеваний кишечника среди школьников.

Летом мы писали о случае в СКО, когда в Кызылжарском районе двое детей скончались из-за отравления, трое других членов семьи были госпитализированы. В тот день, как сообщалось, семья употребляла полуфабрикаты из местного магазина.

Позже в полиции региона назвали причину отравления детей - это острое отравление нитритами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2222505-kitayskimi-snekami-otravilis-shkolniki-v-aktyubinskoy-oblasti/