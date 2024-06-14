Семья отравилась в СКО: двое детей скончались

В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области двое детей скончались из-за отравления, трое других членов семьи были госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту отравления семьи в Кызылжарском районе, где двое детей скончались, трое родственников были доставлены в медицинское учреждение, начато досудебное расследование.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье "Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и смерть двух или более лиц".

Отметим, что по ч.3 ст.304 УК РК нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В апреле в Экибастузе после тоя в одном из ресторанов с участием около 200 гостей многие почувствовали себя плохо. В больницы стали массово обращаются пациенты с признаками пищевого отравления и бактериально-кишечной инфекции. Позже стало известно, что число пострадавших выросло до 94, а у 59 пациентов диагностировали сальмонеллез.