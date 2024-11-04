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Обновлен список ЖК, не рекомендуемых для покупки недвижимости в Алматы

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Новостройки и деньги
Новостройки и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Акимат Алматы обновил список ЖК, в которых не рекомендуется покупать квартиры. На сегодня список состоит из 36 жилых комплексов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, реестр не рекомендуемых для покупки недвижимости объектов пополнился рядом жилых комплексов (ЖК), не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

Отмечается, что в список вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. Согласно информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.

"Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу управления градостроительного контроля города Алматы +7 705 896 60 00", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Ниже опубликованы списки ЖК, в которых, по информации акимата, не рекомендуется покупать квартиры.

Алатауский район:

  1. ЖК "Питтсбург", мкр. Дархан, ул. Сабатаева, 24;
  2. МЖК Dostar Deluxe, мкр. Мадениет, 185/8.

Алмалинский район:

  1. ЖК Auezov Apartaments, ул. Карасай батыра, 183/19;
  2. ЖК Tole BI Residence, ул. Аносова, 103 "Б";
  3. ЖК "Кабанбай батыр" в квадрате улиц Исаева, Кабанбай батыра, Байганина, Карасай батыра.

Бостандыкский район:

  1. ЖК "Швейцария", мкр Нурлытау, уч. 1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22;
  2. Клубный дом Rich, мкр Мирас, 24/1, 24/2;
  3. ЖК Graff, мкр. Ремизовка, пер. 7, уч. 71, 73, 75;
  4. МЖД по адресу: мкр Ерменсай, ул. Жангир хана, 46;
  5. Клубный дом по адресу: мкр. Нур-Алатау, ул. К. Тауасарулы, дом 71/21;
  6. Блокированный дом по адресу: мкр. Аскар тау, ул. Жансая, 17Б;
  7. ЖК EVIM NOVO, мкр Каргалы, ул. Кенесары хан, д. 85/3;
  8. ЖК "Баракат", мкр Нур Алатау, ул. К. Тауасарулы, уч. 71/5, 71/6;
  9. Таунхаусы "EverGreen Town", мкр. Ерменсай , ул. Жангир хана, 39, 41;
  10. ЖК "Montblanc", мкр Ерменсай , пер. 7, уч. 8;
  11. Дома в ПК Горный Гигант, уч. 596/4;
  12. Садовые дома, ПК Жанару, уч. 556;
  13. ЖК "Alatau park", мкр Нур Алатау, ул. Баязитовой, уч. 13;
  14. МЖК "Баганашыл", с/т "Мамыр", уч. 138/2, 138/3, 138/4, 138/5;

Медеуский район:

  1. Клубный дом Sky Club House, ул. Фонвизина, 28;
  2. Клубный дом Priority, ул. Жамакаева, 194;
  3. Клубный дом Maison, ул. Шашкина, 42/1;
  4. Клубный дом Demeu Residence, Горный Гигант, уч. 192;
  5. Клубный дом Pine Hill Residence, ул. 2, уч. 33;
  6. Клубный дом Alma Garden, ул. 6, уч. 7, 9;
  7. Таунхаус, ул. 3. уч. 12;
  8. Таунхаус, ул. Оспанова, 89/10;
  9. МЖД, ул. Нурмагамбетова , 374/1;
  10. Клубный дом "Damac House", ул. Оспанова, 54;
  11. Клубный дом "Compositor", ул. Жамакаева , уч. 108;
  12. Виллы "Las Casas Villas", ул. Таттимбета , 231/1.

Наурызбайский район:

  1. ЖК "Люксембург", мкр Каргалы, улица Кали Надырова, уч. 71, 73, 75;
  2. ЖК Flora, мкр Тастыбулак, ул. Таутаган, уч. 6, 8, 10;
  3. ЖК Lantana, Большой алматинский сельский округ;
  4. ЖК "Французский дом", мкр Карагайлы, АКХ Чапаево, уч. 426;
  5. МЖК по адресу: ул. Кенесары хана, уч. 98.

Напомним, предыдущий список нерекомендуемых к покупке объектов недвижимости акимат Алматы публиковал в июне этого года.

1 ноября сообщалось, что в Алматы сносят жилой комплекс Monblanc в микрорайоне Ерменсай, который признан незаконным по решению суда.

В июне в элитной части Алматы снесли семиэтажное здание. Строительство на участке началось еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет. Потом участок был передан другому собственнику, который продолжил строительство.

Позже в городе по решению суда под снос попали три строящихся здания в предгорьях - в микрорайоне Кольсай.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182722-obnovlen-spisok-zhk-ne-rekomenduemyh-dlya-pokupki-nedvizhimosti-v-almaty/

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