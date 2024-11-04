Обновлен список ЖК, не рекомендуемых для покупки недвижимости в Алматы

Акимат Алматы обновил список ЖК, в которых не рекомендуется покупать квартиры. На сегодня список состоит из 36 жилых комплексов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, реестр не рекомендуемых для покупки недвижимости объектов пополнился рядом жилых комплексов (ЖК), не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

Отмечается, что в список вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. Согласно информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.

"Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу управления градостроительного контроля города Алматы +7 705 896 60 00", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Ниже опубликованы списки ЖК, в которых, по информации акимата, не рекомендуется покупать квартиры.

Алатауский район:

ЖК "Питтсбург", мкр. Дархан, ул. Сабатаева, 24; МЖК Dostar Deluxe, мкр. Мадениет, 185/8.

Алмалинский район:

ЖК Auezov Apartaments, ул. Карасай батыра, 183/19; ЖК Tole BI Residence, ул. Аносова, 103 "Б"; ЖК "Кабанбай батыр" в квадрате улиц Исаева, Кабанбай батыра, Байганина, Карасай батыра.

Бостандыкский район:

ЖК "Швейцария", мкр Нурлытау, уч. 1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22; Клубный дом Rich, мкр Мирас, 24/1, 24/2; ЖК Graff, мкр. Ремизовка, пер. 7, уч. 71, 73, 75; МЖД по адресу: мкр Ерменсай, ул. Жангир хана, 46; Клубный дом по адресу: мкр. Нур-Алатау, ул. К. Тауасарулы, дом 71/21; Блокированный дом по адресу: мкр. Аскар тау, ул. Жансая, 17Б; ЖК EVIM NOVO, мкр Каргалы, ул. Кенесары хан, д. 85/3; ЖК "Баракат", мкр Нур Алатау, ул. К. Тауасарулы, уч. 71/5, 71/6; Таунхаусы "EverGreen Town", мкр. Ерменсай , ул. Жангир хана, 39, 41; ЖК "Montblanc", мкр Ерменсай , пер. 7, уч. 8; Дома в ПК Горный Гигант, уч. 596/4; Садовые дома, ПК Жанару, уч. 556; ЖК "Alatau park", мкр Нур Алатау, ул. Баязитовой, уч. 13; МЖК "Баганашыл", с/т "Мамыр", уч. 138/2, 138/3, 138/4, 138/5;

Медеуский район:

Клубный дом Sky Club House, ул. Фонвизина, 28; Клубный дом Priority, ул. Жамакаева, 194; Клубный дом Maison, ул. Шашкина, 42/1; Клубный дом Demeu Residence, Горный Гигант, уч. 192; Клубный дом Pine Hill Residence, ул. 2, уч. 33; Клубный дом Alma Garden, ул. 6, уч. 7, 9; Таунхаус, ул. 3. уч. 12; Таунхаус, ул. Оспанова, 89/10; МЖД, ул. Нурмагамбетова , 374/1; Клубный дом "Damac House", ул. Оспанова, 54; Клубный дом "Compositor", ул. Жамакаева , уч. 108; Виллы "Las Casas Villas", ул. Таттимбета , 231/1.

Наурызбайский район:

ЖК "Люксембург", мкр Каргалы, улица Кали Надырова, уч. 71, 73, 75; ЖК Flora, мкр Тастыбулак, ул. Таутаган, уч. 6, 8, 10; ЖК Lantana, Большой алматинский сельский округ; ЖК "Французский дом", мкр Карагайлы, АКХ Чапаево, уч. 426; МЖК по адресу: ул. Кенесары хана, уч. 98.

Напомним, предыдущий список нерекомендуемых к покупке объектов недвижимости акимат Алматы публиковал в июне этого года.

1 ноября сообщалось, что в Алматы сносят жилой комплекс Monblanc в микрорайоне Ерменсай, который признан незаконным по решению суда.

В июне в элитной части Алматы снесли семиэтажное здание. Строительство на участке началось еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет. Потом участок был передан другому собственнику, который продолжил строительство.

Позже в городе по решению суда под снос попали три строящихся здания в предгорьях - в микрорайоне Кольсай.