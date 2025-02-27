Акиму Алматы пожаловались на парней в коротких юбках и колготках
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На встрече акима Алматы с населением Медеуского района одна из жительниц пожаловалась на множество баров возле ее дома и бегающих по двору парней в юбках, передает корреспондент NUR.KZ.
"Двадцать баров - это уже невыносимо. Геи бегают в коротеньких юбках и колготках во дворе в пятницу и субботу. Это что такое? Мы звоним в полицию - полиция не приезжает. Редко когда приезжает. У нас дети и внуки это все видят", - пожаловалась жительница района.
Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что в зале есть глава управления полиции Медеуского района, и попросил его прокомментировать ситуацию.
"У нас ежедневно проводятся мероприятия, протоколы составляются, с четверга по ночь воскресенья мы проводим", - ответил полицейский.
Аким Алматы напомнил главе управления полиции, что опыт работы с барами у него уже есть.
"У вас же большой опыт есть по улице баров на Назарбаева, примените то же самое (меры - прим. ред.) здесь", - обратился аким.
До этого, на встрече с жителями Ауэзовского района, алматинка пожаловалась акиму на бывшую гостиницу возле дома, из которой сделали общежитие для более чем 700 иностранных студентов.
Жаловались Досаеву и на кражи в продуктовых магазинах.
А осенью на одной из таких встреч с населением алматинка пожаловалась акиму города Ерболату Досаеву на крыс в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев и на площади.
Отметим, что сегодня на встрече с населением Меедеуского района Ерболат Досаев прокомментировал строительство Конгресс-центра в микорайоне Горный гигант выше проспекта аль-Фараби, где проведут выкуп земель.
Он также рассказал о планах по улучшению качества воздуха в южной столице и в целом о том, какие изменения ждут Медеуский район Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224119-akimu-almaty-pozhalovalis-na-parney-v-korotkih-yubkah-i-kolgotkah/