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"От куста к кусту бегают": алматинка пожаловалась Досаеву на крыс в центре города

Опубликовано:

Крыса ест корм, рассыпанный на камнях
Крыса. Иллюстративное фото: Pixabay

Алматинка пожаловалась акиму города Ерболату Досаеву во время его встречи с жителями Ботсандыкского района на крыс в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев и на площади, передает корреспондент NUR.KZ.

"В эти выходные, гуляя в парке 28 панфиловцев, средь бела дня увидела, как на солнышке греется крыса. В выходные часто выхожу на площадь и от куста к кусту бегают крысы. И иностранцы говорят: "О, у вас тоже крысы". В арыках бегают, для нас это частые картинки", - рассказала женщина.

Аким заверил ее, что жалобы поступают в Open Almaty, которые затем градоначальник просматривает лично.

"Таких вещей нет, потому что у нас СМИ много же, каналы, чаты, боты. Если факты есть, сказано было бы. Обычно иностранные наши гости, тем более, сразу показывают факт, что произошло. Я могу сказать, что службу дератизации мы укрепили значительно, она технически оснащенная, проблем базовых нет.

Даже в старых районах города было много проблем, сейчас таких жалоб нет даже в весеннее время. А если факты будут, службы готовы, акимы района в курсе. Акиму Медеуского района соответствующее поручение дам", - сообщил Досаев.

Он добавил, что есть все материалы и службы есть, которые следят за порядком. Кроме того, аким посоветовал в случае обнаружения тех или иных фактов обращаться в Open Almaty.

Напомним, ранее в Сети появлялось видео, согласно которому двух крыс обнаружили в детсаду Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158062-ot-kusta-k-kustu-begayut-almatinka-pozhalovalas-dosaevu-na-krys-v-centre-goroda/

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