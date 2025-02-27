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Парковка подорожает в Алматы

Опубликовано:

Информационный баннер
Информационный баннер. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев, отвечая на вопросы жителей Медеуского района, рассказал о планах по улучшению качества воздуха в южной столице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

"Мы разработали программу на 2025-2027 годы и надеемся, что за счет снижения промышленных выбросов, а также регулирования транспортного сектора сможем достичь ощутимых результатов", - отметил он.

Глава города пояснил, что по примеру крупнейших мегаполисов мира в Алматы планируется повышение стоимости парковки, а также создание зон с низкими выбросами (Low-emission zone).

Отмечается, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение общественного совета и маслихата.

Предполагается, что въезд в такие зоны для автомобилей, не соответствующих современным экологическим стандартам, станет платным. Однако владельцев электромобилей и экологичного транспорта ограничения не затронут.

Дополнительно аким подчеркнул важность развития подземного и наземного скоростного общественного транспорта, а также строительства транспортно-пересадочных узлов для улучшения городской мобильности.

Отметим, на днях премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно улучшения экологической ситуации в Алматы и назвал главные причины загрязнения воздуха.

По его словам, расчетные данные показывают, что на сегодня основным загрязнителем воздушного бассейна Алматы является автотранспорт - около 60% выбросов.

Летом 2024 года экологи рассказали о загрязнении воздуха в Алматы - они отмечали, что одним из значительных источников выбросов твердых частиц, оксидов азота и серы в стране является частный жилой сектор, отапливаемый на угле, и автотранспорт.

При этом самым распространенным видом транспорта во владении домашних хозяйств является легковой автомобиль, доля которого среди всех видов транспорта составила 96,2%.

Не так давно Ерболат Досаев рассказал, как планирует бороться за качество воздуха в южной столице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224109-v-almaty-planiruyut-sozdat-osobye-zony-po-podobiyu-krupnyh-gorodov-mira/