"Воры ходят как на работу": алматинка пожаловалась Досаеву на кражи в магазинах

Жительница Алматы пожаловалась акиму города Ерболату Досаеву на встрече с жителями Турксибского района на кражи в продуктовых магазинах, передает корреспондент NUR.KZ.

Женщина рассказала, что покупатели могут положить товар в сумку, но так как его останавливают на выходе, то это считается не кражей, а лишь попыткой, а потому не заводятся уголовные дела.

"Не всегда есть возможность их вовремя поймать. Воры как на работу ходят", - говорит жительница города.

В итоге недостача ложится на плечи предпринимателей и сотрудников, отметила она.

"Все, что вы сказали, связано с уголовным законодательством или уголовным преследованием за попытку кражи или подтвержденную кражу. Казахстан не исключение, кражи в магазинах присутствуют во всем мире ", - сказал аким.

Он добавил, что предпринимателям стоит установить в торговых точках камеры, чтобы обезопасить себя.

Также сегодня аким рассказывал о планах по строительству метро, ремонту дорог и отвечал на просьбу о сносе домов в Туркскибском районе.