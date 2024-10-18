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"Воры ходят как на работу": алматинка пожаловалась Досаеву на кражи в магазинах

Опубликовано:

Бакалея
Продукты питания. Иллюстративное фото: fcafotodigital / Getty Images

Жительница Алматы пожаловалась акиму города Ерболату Досаеву на встрече с жителями Турксибского района на кражи в продуктовых магазинах, передает корреспондент NUR.KZ.

Женщина рассказала, что покупатели могут положить товар в сумку, но так как его останавливают на выходе, то это считается не кражей, а лишь попыткой, а потому не заводятся уголовные дела.

"Не всегда есть возможность их вовремя поймать. Воры как на работу ходят", - говорит жительница города.

В итоге недостача ложится на плечи предпринимателей и сотрудников, отметила она.

"Все, что вы сказали, связано с уголовным законодательством или уголовным преследованием за попытку кражи или подтвержденную кражу. Казахстан не исключение, кражи в магазинах присутствуют во всем мире ", - сказал аким.

Он добавил, что предпринимателям стоит установить в торговых точках камеры, чтобы обезопасить себя.

Также сегодня аким рассказывал о планах по строительству метро, ремонту дорог и отвечал на просьбу о сносе домов в Туркскибском районе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175842-vory-hodyat-kak-na-rabotu-almatinka-pozhalovalas-dosaevu-na-krazhi-v-magazinah/

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