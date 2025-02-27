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Досаев высказался о выкупе земель в Горном гиганте, который породил волну слухов

Опубликовано:

Ерболат Досаев
Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал строительство Конгресс-центра в микрорайоне Горный гигант выше проспекта аль-Фараби, где проведут выкуп земель, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"Предполагаемый новый Конгресс-центр города будет находиться в государственной собственности. Средства из бюджета города будут выделены на инженерную инфраструктуру и благоустройство. Также будут привлечены частные спонсорские средства в рамках социальной ответственности", - сказал глава города в ходе встречи с населением.

Досаев отметил, что все работы по выкупу земель проводятся строго в соответствии с законом.

"Выкуп земель будет осуществляться в соответствии с установленным порядком. Те, кто не согласен с предложенными ценами, могут обратиться в суд. С некоторыми владельцами участков уже подписаны необходимые соглашения, и выплаты произведены. Главное, что основная часть земли находится в собственности города. Мы ни в коей мере не ущемляем права наших горожан", - сказал аким.

Градоначальник добавил, что сейчас в мегаполисе отсутствует Конгресс-центр.

"В нашем городе нет Конгресс-центра, и мы его построим. Распространялись ложные слухи о том, что будет возведена коммерческая недвижимость. Хочу заверить жителей города, что коммерческой недвижимости не будет. Будет только Конгресс-центр. Со времен СССР, кроме Дворца республики, у нас не было построено других подобных объектов", - сказал Досаев.

Не так давно премьер-министр Олжас Бектенов поднял вопрос своевременности работ по новым дорожным проектам. Акиматам было поручено обеспечить резервирование участков под будущие проекты, объявить мораторий на выдачу этих земель и изменить их целевое назначение.

Также глава правительства поручил проработать ускоренный выкуп земель для дорожных проектов.

В январе сообщалось, что несколько десятков участков изымет акимат Алматы в Бостандыкском районе. Завершить выкуп планируется до 31 декабря 2027 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224116-dosaev-vyskazalsya-o-vykupe-zemel-v-gornom-gigante-kotoryy-porodil-volnu-sluhov/