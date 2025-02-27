Новый роддом, благоустройство Терренкура и проспекта Достык: какие изменения ждут Медеуский район Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда и встречи с жителями Медеуского района рассказал, какие работы планируются в районе в этом году, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Досаев сообщил, что в марте планируется завершить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту здания городского специализированного дома ребенка №2. В прошлом году на эти работы был выделен 1 млрд тенге.

А в июне в районе появится новое здание подстанции скорой помощи №4, старое решено снести. Это повысит качество и оперативность медицинского реагирования, считают в акимате.

К концу лета в Медеуском районе планируют разработать ПСД на строительство поликлиники в микрорайоне Думан, реконструкцию поликлиники "Алатау" и строительство нового здания родильного дома №2. Завершить строительство роддома планируют к 2026 году.

"Финансирование модернизации инфраструктуры здравоохранения в Алматы в 2025 году увеличено в 2,6 раза до 69,4 млрд тенге", - проинформировали в акимате.

Поликлиника. Фото: акимат Алматы

Кроме того, в Медеуском районе в этом году начнут строить 50 км распределительных сетей водоснабжения и водоотведения для 7 тыс. жителей западной части микрорайона Каменское плато. Завершить работы планируется в сентябре 2026 года.

В этом году же будет завершено строительство еще 100 км водопроводных и канализационных сетей в микрорайонах Музтау, Сулусай, Атырау, Алатау, Малая Станица и Горный гигант, рассказал Досаев.

Говоря о развитии дорожной и транспортной инфраструктуры района, Досаев сообщил, что запланирован средний ремонт 23,7 км дорог на 25 улицах. Планируется выполнение ряда дополнительных работ, включая ремонт 73 тыс. кв. м дорожного покрытия, строительство более 36 км новых тротуаров на 9 улицах и прокладку около 5 км арычных сетей на 18 улицах.

Работы. Фото: акимат Алматы

Помимо этого, в мае этого года планируется добавить еще 44 автобуса на 13 маршрутов, охватывающих Медеуский район.

Автобусы. Фото: акимат Алматы

Аким также рассказал о планах построить новую школу на 2 тыс. мест в южной части города, рядом с Кульджинским трактом. Принять первых учеников школа сможет уже в сентябре.

А для расширения действующих образовательных учреждений строятся пристройки к трем школам: на 300 мест к школе №35, которая будет завершена в июне 2025 года, на 250 мест к школе №99 - работы будут завершены в ноябре 2025 года. НИШ возводит пристройку на 320 мест, которая будет готова к августу 2025 года.

В сентябре запланировано строительство частной школы на 1 200 мест в микрорайоне Думан. Сдана школа будет в августе 2026 года.

Школа. Фото: акимат Алматы

А уже к апрелю этого года в Алматы планируют завершить модернизацию Терренкура. Проект включает благоустройство пруда, создание рекреационных зон, детских и спортивных площадок.

"В мае 2025 года приступим к масштабным работам по комплексному благоустройству "от фасада до фасада" проспекта Достык от улицы Курмангазы до проспекта аль-Фараби и улицы Пушкина от проспекта Райымбек батыра до улицы Гоголя", - проинформировал Досаев.

Терренкур. Фото: акимат Алматы

В рамках этих проектов будет обновлено дорожное покрытие, обустроены велодорожки, оборудованы спортивные и прогулочные зоны, а также проведено комплексное озеленение территории. Срок завершения строительно-монтажных работ запланирован на конец этого года.

Ремонт дороги. Фото: акимат Алматы

Помимо этого, в апреле начнутся ремонтные работы на дворовых территориях, до октября планируется благоустроить 60 дворов. На эти цели выделено 2,8 млрд тенге.

На встрече с горожанами Досаев также сообщил, что в апреле начнется строительство 83 км линий наружного освещения в 104 садоводческих товариществах и на 5 неосвещенных улицах района – Бектурова, Тажбенова, Баишева, Алимжанова и Кыз Жибек.

"Это именно те участки, где никогда прежде не было уличного освещения, и мы намерены завершить данные работы до ноября 2025 года", – заявил аким.

В акимате планируют до конца 2025 года обеспечить все районные улицы наружным освещением.

Освещенная аллея. Фото: акимат Алматы

Говоря о решении инфраструктурных проблем района и обеспечении жителей отдаленных микрорайонов водоснабжением и канализацией, аким города отметил, что запросы 50 тыс. жителей уже решены.

"Сейчас они обеспечены стабильным водоснабжением, эти вопросы больше не поднимаются. Для меня это большой успех. В этом году мы проведем работы в западной части, а в следующем году займемся восточной частью, включая строительство систем водоотведения и сетей, чтобы горы не ползли, ведь люди используют септики. Эти вопросы для меня принципиально важны", – отметил глава города.

Напомним, ранее в акимате сообщали, как планируют обустроить в этом году Алмалинский район – здесь планируют построить Дом школьников, новый роддом, детские сады и школу.

А в начале февраля в акимате показали объект, отремонтированный за счет "Бюджета народного участия" в Бостандыкском районе, и рассказали, что еще изменилось в районе.

Замена труб. Фото: акимат Алматы