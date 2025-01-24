В Минэкономики не исключают роста тарифов на "коммуналку" в Казахстане

Вице-министр нацэкономики Арман Касенов рассказал, приведет ли новый нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов к росту тарифов, передает корреспондент NUR.KZ.

На пятничном брифинге правительства Арман Касенов высказался о влиянии национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов на тарифы в коммунальной сфере.

"Будет осуществлен минимальный рост тарифов, в разумных пределах, что будет обеспечено за счет нескольких механизмов", - сказал Касенов.

По его словам, одним из основных механизмов станет осуществление инвестиционной программы, а ее обслуживание будет распределено на 20 лет.

"То есть, будет осуществлено минимальное давление на тарифы. Мы эти расчеты провели. Соответственно, это не прогнозы, это действительно выводы на основе анализа. Мы знаем, на какой процент будет расти эти тарифы, и заверяем, что это будет минимальный рост", - добавил Арман Касенов.

По его словам, в тарифах любой коммунальной сфере есть операционная, ежедневная расходная часть и инвестиционная.

"На сегодня если, к примеру, возьмем теплоэнергетику, то там инвестиционная на теплосети от конечного тарифа составляет порядка 15%. В электроэнергии ситуация немного другая - порядка 25% от конечной стоимости уходит на инвестиции.

Есть задача, и мы будем поэтапно к этому стремиться - нарастить эту долю, допустим, с 25% набрать до 40-45% именно инвестиционную часть в конечном тарифе, чтобы серьезно увеличить ремонтные работы", - пояснил спикер.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев сообщил о необходимости принять национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов во время своего послания народу Казахстана 2 сентября 2024 года.

Тогда Токаев сообщил, что стране нужно решить первоочередные инфраструктурные проблемы и "прежде всего это касается энергетического сектора и коммунального хозяйства".

В конце прошлого года заместитель премьера Канат Бозумбаев доложил о ходе подготовки национального проекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Сообщалось, что в рамках проекта, рассчитанного на предстоящие пять лет, предусматривается обновление существующей инфраструктуры энергетического и коммунального секторов, строительство и модернизация более 6 тыс. МВт электрической генерации. Общая сумма проекта превысит 10 трлн тенге.

На сайте премьер-министра РК указано, что национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов позволит уменьшить износ инженерных сетей, масштабно обновить инфраструктуру и снизить риски аварий.

Казахстанцам с информацией о проекте можно ознакомиться на портале "Открытые НПА". В размещенной информации указано, что целью проекта является "надежность системы жизнеобеспечения населения, снижение уровня изношенности генерирующих мощностей и коммунальной инфраструктуры, повышение внутристрановой ценности (использование товаров, произведенных казахстанскими предприятиями)".