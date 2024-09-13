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Вырос счет за электроэнергию: на жалобы алматинцев ответили в "АлматыЭнергоСбыт"

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Счетчик электроэнергии
Счетчик электроэнергии. Иллюстративное фото: pixabay.com

Алматинцы стали жаловаться на значительное увеличение суммы оплаты за электроэнергию. В "АлматыЭнергоСбыт" и "АЖК" прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Читатели NUR.KZ обратились в редакцию с жалобой на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге в прошлом месяце.

Кроме того, пользователи Сети также возмущались тем, что сумма увеличилась на порядка пяти тысяч тенге и даже больше. Скриншоты и видео опубликовал Telegram-канал Truestory.

Мы обратились в "АлматыЭнергоСбыт" и узнали, что в Алматы отмечается рост потребления электричества.

"Основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август являются: аномально высокая температура, которая привела к максимальному использованию кондиционеров и вентиляторов; каникулы детей; световой день стал короче", - рассказал поставщик энергии.

Между тем в АО "АЖК" рассказали, что действующий тариф на электроэнергию с 1 августа по 31 декабря 2024 года составляет 11,4 тенге/кВтч без НДС.

"Изменение тарифа было произведено в июле 2024 года. На рост цен по услуге электроснабжения повлияло изменение стоимости стратегических товаров (электроэнергия), изменение утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных программ, а также документов системы государственного планирования; получение на баланс в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг субъектами естественных монополий, а основной причиной послужил высокий уровень износа сетей и основного оборудования", - сообщили в "АЖК".

В компании добавили, что конечный тариф на электроэнергию по городу Алматы и Алматинской области складывается из цены производителя энергии; цены на передачу электроэнергии по магистральным сетям; цены за передачу и распределение по сетям АО "АЖК"; и цены на услуги по регулированию и диспетчеризации.

Напомним, вчера сообщалось, что в Алматы также выросли тарифы на холодную и горячую воду, канализацию и отопление.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161171-vyros-schet-za-elektroenergiyu-na-zhaloby-almatincev-otvetili-v-almatyenergosbyt/

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