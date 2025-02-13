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"Счета придут в порядок": Досаев прокомментировал повышение тарифов в Алматы

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Вода
Вода. Иллюстративное фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал повышение тарифов в Алматы. По его словам, счета должны "прийти в порядок", передает корреспондент NUR.KZ.

Так, одна из жительниц района задала вопрос, с чем связано повышение коммунальных тарифов, отметив, что они "выросли в три раза".

"На самом деле по тарифам ничего такого катастрофичного. Мы провели дифференциацию по объемам потребления - и счета придут в порядок, потому что мы посчитали примерно сколько необходимо на одного человека. Мы изменили норму потребления.

Мы хотели бы, чтобы в Алматы относились бережно к использованию воды. Поэтому тех людей, которые будут пользоваться рационально и экономно, решение удовлетворяет во всем", - сказал аким во время встречи с жителями Жетысуского района.

Он добавил, что важно не забывать выключать кран или не поливать палисадники питьевой водой.

"Вода - это главное богатство и главный вызов у нас. У нас есть запас воды в Алматы, но мы боремся за улучшение качества и уменьшение потребления воды", - сообщил градоначальник.

Досаев напомнил, что для социально уязвимых слоев населения есть меры поддержки по выплате компенсации за комуслуги.

Напомним, с 1 февраля для алматинцев изменились тарифы на воду и канализацию.

При этом в ТОО "Алматинские тепловые сети" объясняли, что в квитанциях за февраль выставленные начисления охватывают два периода: часть декабря и часть января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220396-scheta-pridut-v-poryadok-dosaev-prokommentiroval-povyshenie-tarifov-v-almaty/