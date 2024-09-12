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Тарифы на коммунальные услуги выросли в Алматы

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Деньги лежат на квитанции
Квитанция и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления. О том, сколько теперь придется платить жителям мегаполиса, читайте на NUR.KZ.

В Казахстане с прошлого года действует программа "Тарифы в обмен на инвестиции". В рамках нее поставщики коммунальных услуг могут устанавливать более высокие ценники, но при условии, что будут вкладывать свои деньги в инфраструктуру.

Из-за этого за последний год сильно подорожали многие жилищные услуги. Например, тарифы на центральное отопление выросли на 33%, а на электроэнергию – на 22,8%. Похожий рост цен произошел у других коммунальных услуг.

Между тем подорожание продолжается. Как отметил портал "Крыша", с 1 сентября в Алматы повысили тарифы на коммунальные услуги: холодную, горячую воду, канализацию и отопление.

Важно отметить, что рост цен для домохозяйств, у которых установлены счетчики не такой, как для тех, у которых их нет. Также эксперты сразу же рассчитали суммы вместе с налогом на добавленную стоимость (НДС), то есть именно те, что прописаны в квитанциях.

Тарифы на холодную воду выросли следующим образом:

  • со счетчиками – на 30%, до 73,92 тенге за кубометр;
  • без счетчиков – на 162%, до 1 242 тенге за человека;
  • для частных домов – на 162%, до 554-887 тенге за человека.

Канализация:

  • со счетчиками — на 40%, до 45,86 тенге за кубометр;
  • без счетчиков — на 40%, до 385 тенге за человека.

Отопление:

  • без общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОПУТЭ) – на 3%, до 10 281 тенге за гигакалорию (Гкал);
  • со счетчиками – на 18%, до 8 409 тенге за Гкал.

Горячая вода:

  • при наличии счетчиков но без ОПУТЭ:
  1. в межотопительный период – 587 тенге за кубометр;
  2. в отопительный период – 638,32 тенге за кубометр;
  • если нет счетчика:
  1. в межотопительный период – 1 809 тенге с человека;
  2. в отопительный период – 2 203 тенге с человека.

Стоит отметить, что в домах, где есть и индивидуальные счетчики, и общедомовые, плата зависит от объема потребленной тепловой энергии домом в целом, потом ее делят на квартиры в зависимости от показаний индивидуальных счетчиков.

Что касается тарифов на электроэнергию, то их повышение запланировано на 1 октября.
Деньги на фоне многоквартирных домов
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также для алматинцев предусмотрены дифференцированные тарифы – они будут зависеть от объемов потребления. Например, для холодной воды они следующие:

  • 1 группа – потребление до 3 кубометров на человека (73,92 тенге за кубическим метр);
  • 2 группа – 3-5 кубометров (88,7 тенге);
  • 3 группа – 5-10 кубометров (110,9 тенге);
  • 4 группа – более 10 кубометров на человека, а также для тех, у кого нет счетчика (147,9 тенге за кубометр).

По отоплению в зависимости от площади жилья и наличия общего счетчика дифференциация будет такая:

  • С ОПУТЭ:
  1. 1 группа – до 100 квадратных метров (8 567,2 тенге за Гкал);
  2. 2 группа – от 100 до 200 "квадратов" (9 424 тенге за Гкал);
  3. 3 группа – свыше 200 "квадратов" (11 736 тенге за Гкал);
  • без общедомового счетчика начисления проводятся по общегородскому тарифу за 1 квадратный метр общей площади квартиры:
  1. октябрь – 53,2 тенге
  2. ноябрь – 245,4 тенге;
  3. декабрь – 333,7 тенге;
  4. январь – 368,8 тенге;
  5. февраль – 310,7 тенге;
  6. март – 249,2 тенге;
  7. апрель – 12,03 тенге.

При этом, как отмечают эксперты, для корректных начислений алматинцы могут самостоятельно передавать показания индивидуальных счетчиков холодной и горячей воды на сервисы поставщиков. Также они рекомендуют держать на контроле своевременное снятие показаний с общедомовых счетчиков, иначе плату будут считать по общегородскому тарифу.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане сделали перерасчет стоимости услуг теплоснабжения для некоторых граждан. По итогу сумма возврата превысила 768 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2160511-tarify-na-kommunalnye-uslugi-vyrosli-v-almaty/

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