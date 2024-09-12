Тарифы на коммунальные услуги выросли в Алматы

С 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления. О том, сколько теперь придется платить жителям мегаполиса, читайте на NUR.KZ.

В Казахстане с прошлого года действует программа "Тарифы в обмен на инвестиции". В рамках нее поставщики коммунальных услуг могут устанавливать более высокие ценники, но при условии, что будут вкладывать свои деньги в инфраструктуру.

Из-за этого за последний год сильно подорожали многие жилищные услуги. Например, тарифы на центральное отопление выросли на 33%, а на электроэнергию – на 22,8%. Похожий рост цен произошел у других коммунальных услуг.

Между тем подорожание продолжается. Как отметил портал "Крыша", с 1 сентября в Алматы повысили тарифы на коммунальные услуги: холодную, горячую воду, канализацию и отопление.

Важно отметить, что рост цен для домохозяйств, у которых установлены счетчики не такой, как для тех, у которых их нет. Также эксперты сразу же рассчитали суммы вместе с налогом на добавленную стоимость (НДС), то есть именно те, что прописаны в квитанциях.

Тарифы на холодную воду выросли следующим образом:

со счетчиками – на 30%, до 73,92 тенге за кубометр;

за кубометр; без счетчиков – на 162%, до 1 242 тенге за человека;

за человека; для частных домов – на 162%, до 554-887 тенге за человека.

Канализация:

со счетчиками — на 40%, до 45,86 тенге за кубометр;

за кубометр; без счетчиков — на 40%, до 385 тенге за человека.

Отопление:

без общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОПУТЭ) – на 3%, до 10 281 тенге за гигакалорию (Гкал);

за гигакалорию (Гкал); со счетчиками – на 18%, до 8 409 тенге за Гкал.

Горячая вода:

при наличии счетчиков но без ОПУТЭ:

в межотопительный период – 587 тенге за кубометр; в отопительный период – 638,32 тенге за кубометр;

если нет счетчика:

в межотопительный период – 1 809 тенге с человека; в отопительный период – 2 203 тенге с человека.

Стоит отметить, что в домах, где есть и индивидуальные счетчики, и общедомовые, плата зависит от объема потребленной тепловой энергии домом в целом, потом ее делят на квартиры в зависимости от показаний индивидуальных счетчиков.

Что касается тарифов на электроэнергию, то их повышение запланировано на 1 октября.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также для алматинцев предусмотрены дифференцированные тарифы – они будут зависеть от объемов потребления. Например, для холодной воды они следующие:

1 группа – потребление до 3 кубометров на человека ( 73,92 тенге за кубическим метр);

за кубическим метр); 2 группа – 3-5 кубометров ( 88,7 тенге );

); 3 группа – 5-10 кубометров ( 110,9 тенге );

( ); 4 группа – более 10 кубометров на человека, а также для тех, у кого нет счетчика (147,9 тенге за кубометр).

По отоплению в зависимости от площади жилья и наличия общего счетчика дифференциация будет такая:

С ОПУТЭ:

1 группа – до 100 квадратных метров (8 567,2 тенге за Гкал); 2 группа – от 100 до 200 "квадратов" (9 424 тенге за Гкал); 3 группа – свыше 200 "квадратов" (11 736 тенге за Гкал);

без общедомового счетчика начисления проводятся по общегородскому тарифу за 1 квадратный метр общей площади квартиры:

октябрь – 53,2 тенге ноябрь – 245,4 тенге; декабрь – 333,7 тенге; январь – 368,8 тенге; февраль – 310,7 тенге; март – 249,2 тенге; апрель – 12,03 тенге.

При этом, как отмечают эксперты, для корректных начислений алматинцы могут самостоятельно передавать показания индивидуальных счетчиков холодной и горячей воды на сервисы поставщиков. Также они рекомендуют держать на контроле своевременное снятие показаний с общедомовых счетчиков, иначе плату будут считать по общегородскому тарифу.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане сделали перерасчет стоимости услуг теплоснабжения для некоторых граждан. По итогу сумма возврата превысила 768 млн тенге.