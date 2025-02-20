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"Квартплата не зависит от квадратуры": замглавы МНЭ неожиданно ответил на вопрос о росте тарифов

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Деньги лежат на квитанции
Квитанция и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В кулуарах мажилиса вице-министра экономики спросили о росте тарифов на комуслуги, отметив, что счета в зимний период у некоторых доходят до 50-60 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Ответ вице-министра нацэкономики Армана Касенова оказался неожиданным - чиновник заявил, что сумма в квитанциях за коммунальные услуги не зависит от площади жилья.

"Квартплата зависит не от квадратуры, а от того, сколько потребляет квартира. Лично я плачу гораздо меньше, чем указываемая вами сумма. Возможно, я потребляю меньше […].

Я ощутил удорожание, мы понимаем, что есть инфляция в экономике. Она снижается, но она есть. Удорожание есть, но не такое драматическое, которое вы привели в своем примере", - заявил вице-министр.

Он добавил, что у Министерства труда и социальной защиты есть программа адресной поддержки социально уязвимых слоев населения, которую оказывают, если расходы семьи на комуслуги превышают 5-10% от их дохода.

Отметим, что в квитанциях коммунальных платежей в Казахстане с учетом площади жилья рассчитывается отопление, плата за ОСИ или КСК, а также за электроэнергию по ОДН (общедомовые нужды), которую также высчитывают пропорционально площади жилья.

Также стоит отметить, что алматинцы, у которых нет приборов учета горячей и холодной воды, будут платить за коммунальные услуги практически на 40% дороже. Новые тарифы ввели с февраля. Изменения в счетах все горожане увидят уже в марте.

В конце января в Минэкономики сообщили, что не исключают роста тарифов на "коммуналку" в Казахстане.

Напомним, в сентябре президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости решить первоочередные инфраструктурные проблемы и не допустить необоснованного роста тарифов для потребителей.

Тем не менее 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления. А в середине сентября алматинцы уже жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге.

А ранее мы рассказывали, где в Казахстане самая высокая стоимость коммунальных услуг. Оказалось, что, например, самое дорогое отопление - в Алматы, а Караганда отличилась высокими ценами на горячую воду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2222468-kvartplata-ne-zavisit-ot-kvadratury-zamglavy-mne-neozhidanno-otvetil-na-vopros-o-roste-tarifov/