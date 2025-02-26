Отказ в возврате часового пояса: министра попросили дать правовую оценку решению суда

Министра юстиции Казахстана Ерлана Сарсембаева на брифинге попросили дать правовую оценку решению суда об отказе в возврате часового пояса, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист попросила министра дать правовую оценку, насколько правомерно было решение суда об отказе казахстанцам в возврате часового пояса - вчера горсуд Астаны вынес решение по апелляционной жалобе по возврату часового пояса. Истцу было отказано в удовлетворении жалобы.

"Учитывая, что целые две петиции казахстанцы подписывали, которые не сработали, и вот казахстанцы дошли до судов, и даже в апелляции им отказывают в том, что людям некомфортно жить в новом часовом поясе", - добавила журналист.

"Насколько я знаю, ряд районов уже перешли и адаптировались к этим условиям… это если говорить о той информации, которая уже доступна в сети интернет. А что касается правовой оценки - это прерогатива судов, ибо только суды у нас в стране наделены правом отправления правосудия.

Какая может быть после этого правовая оценка, если эта прерогатива судебного органа страны?" - заключил министр.

Добавим, что с 1 марта прошлого года на территории Казахстана стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

А в начале октября того же стало известно, что казахстанец обратился в суд с иском к правительству в лице Министерства торговли и интеграции по смене часового пояса в Казахстане.

Позже сообщалось, что специализированный межрайонный административный суд Астаны рассмотрел иск о признании незаконными итогов рассмотрения петиции о возврате времени назад.

В суде тогда подчеркнули, что при рассмотрении исков об оспаривании решения по результатам рассмотрения петиции суд оценивает лишь соблюдение порядка и сроков рассмотрения петиции.

В конце декабря мы писали, что суд вынес решение по иску казахстанца к правительству. Сообщалось, что основанием иска заявлено несоответствие смены часового пояса астрономическому времени, отсутствие полномочий ответчика на принятие таких решений, как изменение более половины текста, что влекло издание нового НПА. Решением суда в удовлетворении иска отказано.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.