Отказ в возврате часового пояса: министра попросили дать правовую оценку решению суда
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Министра юстиции Казахстана Ерлана Сарсембаева на брифинге попросили дать правовую оценку решению суда об отказе в возврате часового пояса, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналист попросила министра дать правовую оценку, насколько правомерно было решение суда об отказе казахстанцам в возврате часового пояса - вчера горсуд Астаны вынес решение по апелляционной жалобе по возврату часового пояса. Истцу было отказано в удовлетворении жалобы.
"Учитывая, что целые две петиции казахстанцы подписывали, которые не сработали, и вот казахстанцы дошли до судов, и даже в апелляции им отказывают в том, что людям некомфортно жить в новом часовом поясе", - добавила журналист.
"Насколько я знаю, ряд районов уже перешли и адаптировались к этим условиям… это если говорить о той информации, которая уже доступна в сети интернет. А что касается правовой оценки - это прерогатива судов, ибо только суды у нас в стране наделены правом отправления правосудия.
Какая может быть после этого правовая оценка, если эта прерогатива судебного органа страны?" - заключил министр.
Добавим, что с 1 марта прошлого года на территории Казахстана стал действовать единый часовой пояс UTC+5.
А в начале октября того же стало известно, что казахстанец обратился в суд с иском к правительству в лице Министерства торговли и интеграции по смене часового пояса в Казахстане.
Позже сообщалось, что специализированный межрайонный административный суд Астаны рассмотрел иск о признании незаконными итогов рассмотрения петиции о возврате времени назад.
В суде тогда подчеркнули, что при рассмотрении исков об оспаривании решения по результатам рассмотрения петиции суд оценивает лишь соблюдение порядка и сроков рассмотрения петиции.
В конце декабря мы писали, что суд вынес решение по иску казахстанца к правительству. Сообщалось, что основанием иска заявлено несоответствие смены часового пояса астрономическому времени, отсутствие полномочий ответчика на принятие таких решений, как изменение более половины текста, что влекло издание нового НПА. Решением суда в удовлетворении иска отказано.
В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223771-otkaz-v-vozvrate-chasovogo-poyasa-ministra-poprosili-dat-pravovuyu-ocenku-resheniyu-suda/