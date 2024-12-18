Смена часового пояса: суд вынес решение по иску казахстанца к правительству

В Астане рассмотрено исковое заявление казахстанца к правительству об отмене единого часового пояса в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

Как сообщается в Telegram-канале судов Астаны, межрайонным судом по гражданским делам было рассмотрено дело по иску гражданина страны к правительству Республики Казахстан о признании незаконными и отмене постановления №1749 от 23 ноября 2000 года "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан" и №20 от 19 января 2024 года о внесении в него изменений.

Отмечается, что пунктом 3 и 3-1 обжалуемого постановления №20 указано:

применить ко всей территории Республики Казахстан 5-й часовой пояс;

акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетісу, Ұлытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00) перевести местное время на 1 час назад.

"Основанием иска заявлено несоответствие смены часового пояса астрономическому времени, отсутствие полномочий ответчика на принятие таких решений, как изменение более половины текста, что влекло издание нового НПА. Решением суда в удовлетворении иска отказано", - говорится в сообщении суда.

Отмечается также, что законом "Об обеспечении единства измерений" разработка основных направлений единой госполитики в области обеспечения единства измерений отнесено к компетенции правительства.

Также с момента принятия постановления от 23 ноября 2000 года прошло более 24 лет. Поэтому, по данным суда, истцом пропущен общий срок исковой давности в три года.

"Довод об изменении более половины текста нормативно-правового акта не подтвердился, данный довод не может служить основанием для признания постановления правительства незаконным, так как процедура издания НПА ответчиком не нарушена", - дополнили в суде.

Решение не вступило в законную силу.

В начале октября стало известно, что казахстанец обратился в суд с иском к правительству в лице Министерства торговли и интеграции по смене часового пояса в Казахстане.

Позже сообщалось, что специализированный межрайонный административный суд Астаны рассмотрел иск о признании незаконными итогов рассмотрения петиции о возврате времени назад.

В суде тогда подчеркнули, что при рассмотрении исков об оспаривании решения по результатам рассмотрения петиции суд оценивает лишь соблюдение порядка и сроков рассмотрения петиции.

Добавим, что с 1 марта на территории Казахстана стал действовать единый часовой пояс UTC+5.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.