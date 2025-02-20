"Сейчас любой может лечить людей": в Казахстане предложили обязать психологов получать лицензию

В мажилисе во время круглого стола, где обсуждалась профессия психолога в Казахстане, предложили ввести обязательную лицензию в этой отрасли, передает корреспондент NUR.KZ.

"Задача психолога - владеть навыками дифференциальной диагностики, чтобы вовремя заметить тревожные симптомы и перенаправить пациента к врачу-психиатру. Однако, психолог не может самостоятельно ставить диагнозы. К сожалению, 96% специалистов в Казахстане не владеют этими навыками, что создает потенциальную угрозу.

Решение проблемы - создание ассоциаций, регулирующих работу специалистов.

Когда я вернулся из США и Великобритании, то заметил, что многие казахстанские специалисты работают вне научного поля. В их практике используются методы, не имеющие доказательной базы: расстановки, арт-терапия и другие.

Поэтому мы создали Ассоциацию когнитивно-поведенческой терапии, в которую входят специалисты, работающие в научном поле. Во многих странах членство в профессиональной ассоциации - обязательное условие работы. В России, например, закон требует, чтобы психолог состоял в профессиональной ассоциации. Подобную систему можно внедрить и у нас", - заявил глава Казахстанской ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Евгений Ян.

Он добавил, что в Казахстане любой человек может открыть кабинет и лечить людей, пройдя всего лишь 3-х месячные курсы.

"В развитых странах частнопрактикующий психолог проходит минимум 8 лет обучения, работает под супервизией, знает этический кодекс и юридические нормы. В Казахстане же пока нет даже базового регулирования.

Необходимы лицензирование и санкции, необходимо ввести поэтапное регулирование.

На первом этапе следует запретить называть себя психологами тем, кто не имеет профильного образования, а также отделить психологию от эзотерики, убрав с рынка тарологов, шаманов и других лиц, дискредитирующих профессию", - заявил эксперт.

Также он предложил разграничить понятия "медицинский психолог", "психотерапевт" и просто "психолог".

Добавим, мы писали о том, что во многих странах поход к психологу - обычное дело. На постсоветском пространстве люди обращаются к специалистам неохотно, заменяя такой визит разговорами с подругами или друзьями. Кто такой психолог, чем он занимается, когда и зачем посещать специалиста - читайте в нашем материале.

Напомним также о ряде резонансных случаев с представителями альтернативных направлений в Казахстане.

Так, в начале этого года в Сети появился видеоролик с якобы "изгнанием джина" из девочки, он возмутил казахстанцев. Пользователи потребовали привлечь запечатленных на видео мужчин к ответственности и проверить родителей девочки.

После этого резонансное видео прокомментировали в комитете Минпросвещения. "Данный инцидент является крайне неприемлемым и вызывает глубокую обеспокоенность", - заявили в комитете.

Ситуацию также прокомментировали мама ребенка и сам целитель.

А заместитель генпрокурора Галымжан Койгелдиев сообщил, что рассматривается вопрос его привлечения к административной ответственности.

Мы также писали, что в Актобе десятки жителей требуют привлечь к уголовной ответственности женщину, которая называет себя народной целительницей. По их словам, они ходили к народной целительнице снимать сглаз, убирать порчу и просто лечились от разных недугов. Ей слепо верили, а после лишились своих денег.

В феврале этого года жительница Костаная через суд взыскала с таролога 100 тыс. тенге за несбывшийся расклад по семейным отношениям.