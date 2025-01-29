Изгонял джинна из ребенка: "целителя" хотят оштрафовать, заявили в Генпрокуратуре

Заместитель генпрокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах мажилиса прокомментировал резонансный случай "изгнания джинна" из маленькой девочки в Атырау, передает NUR.KZ.

Видео ритуала изгнания распространилось в соцсетях и вызвало возмущение казахстанцев.

Журналисты поинтересовались, что будет с муллой, который проводил так называемый обряд экзорцизма.

"Я могу сказать, что по этому делу идет проверка. Сейчас рассматривается вопрос его привлечения к административной ответственности", - ответил Койгелдиев.

Также спикер ответил на вопрос, почему мужчина понесет не уголовную, а административную ответственность.

"Насколько я знаю, жалобы от родителей не было", - заявил он.

Ранее в Сети появился видеоролик с якобы "изгнанием джина" из девочки, он возмутил казахстанцев. Пользователи потребовали привлечь запечатленных на видео мужчин к ответственности и проверить родителей девочки.

После этого резонансное видео прокомментировали в комитете Минпросвещения.

"Данный инцидент является крайне неприемлемым и вызывает глубокую обеспокоенность", - заявили в комитете.

После резонанса, который произвело видео с "изгнанием джинна" из 5-летней девочки в Атырау, ситуацию прокомментировали мама ребенка и сам целитель.