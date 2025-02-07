Обратилась после измены мужа: жительница Костаная взыскала с таролога 100 тыс. тенге

Жительница Костаная, столкнувшаяся с неверностью супруга, обратилась к тарологу онлайн. Расклад не сбылся, но гадатель отказался вернуть деньги. Женщина подала иск, передает Alau.kz.

Казахстанка столкнулась с проблемами в браке - ей изменил муж. Чтобы узнать будущее, она решила через интернет воспользоваться помощью таролога, который запросил за свои услуги 100 тысяч тенге. Расклад выглядел многообещающе, казахстанка была этому рада.

Но реальность оказалась совершенно другой - муж все-таки оставил семью. В результате женщина потребовала возврата потраченных денег, и дело пришлось решать в судебном порядке.

Во время разбирательств суд встал на сторону женщины. Таролога обязали вернуть ей деньги. Решение суда уже вступило в силу.

Ранее сумму неосновательного обогащения взыскали с казахстанки, на чей счет был переведен миллион тенге. В суде женщина заявила, что сама стала жертвой мошенничества и сразу переводила деньги на счет, указанный неизвестными лицами, но с заявлением в правоохранительные органы она не обращалась.

В СКО женщину обязали вернуть поступившие на ее счет 3 млн тенге, хотя она утверждала, что узнала о деньгах только от полиции, а счет на ее имя открыла дочь. Выяснилось, что через банковские счета, открытые на ее имя, осуществлялось движение денег на сумму 30 млн тенге.