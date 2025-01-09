"Изгнание джина" из девочки в Атырау прокомментировали в комитете Минпросвещения

Недавно в Сети появилось видео, возмутившее казахстанцев - на кадрах мужчина якобы изгоняет из девятилетней девочки джина. Инцидент прокомментировали в Комитете по охране прав детей, передает NUR.KZ.

Напомним, мы писали о том, что видеоролик с якобы "изгнанием джина" из девочки возмутил казахстанцев. Они потребовали привлечь запечатленных на видео мужчин к ответственности и проверить родителей девочки.

Детский омбудсмен Динара Закиева написала в соцсети, что по делу работает МВД. Уполномоченная по правам ребенка в Атырауской области Айжан Сарсембаева рассказала, что "целитель" проживает в Атырауской области, но оказывает услуги по всей стране, гастролируя по городам.

Сегодня, 9 января, резонансное видео прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.

"Данный инцидент является крайне неприемлемым и вызывает глубокую обеспокоенность. Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК уже взял ситуацию под свой контроль. Сейчас ребенку оказывается вся необходимая помощь, включая профессиональную психологическую поддержку, чтобы минимизировать последствия такого вмешательства.

На месте работает региональный уполномоченный по правам ребенка.

Важно подчеркнуть, что любые подобные действия, ставящие под угрозу здоровье и благополучие ребенка, недопустимы. Министерство напоминает о необходимости соблюдения законов и норм, обеспечивающих защиту прав детей в Казахстане", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее в сентябре произошел другой скандал, связанный с "целительницей". В Сети распространили кадры, как писал автор, приезда целительницы в школу в селе Теренозек Жамбылской области. Для ее встречи в школе выстроились люди по двум сторонам, а ученики несли шлейф ее наряда. Также она же была в другой одежде в классе, где ей под ноги бросали розы.

Позже акимат района сообщил, что в школе была проведена специальная проверка. На месте побывала также рабочая группа в составе сотрудников управлений образования, информации и общественного развития, ряд сотрудников образования лишились своих должностей.