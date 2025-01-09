"Изгнание джина" из девочки в Атырау: на видео отреагировала детский омбудсмен

Уполномоченный по правам детей в Казахстане отреагировала на видеоролик, возмутивший казахстанцев – на кадрах мужчина якобы изгоняет из девятилетней девочки джина.

Видеоролик, изначально размещенный на странице самого "целителя", опубликовала Instagram-страница aqtobe_sergek.

На кадрах запечатлен якобы ритуал изгнания джина (злого духа – прим. ред.) из девочки – двое мужчин удерживают связанного ребенка, один из них задает вопросы девочке. Все это сопровождается плачем ребенка.

В подписи к публикации говорится, что, по словам самого "целителя", в девочку якобы вселился дух 19-летней девушки по имени Ляззат.

Авторы публикации пишут, что Кейкуат Оспанов, на странице которого изначально и появилось видео, позиционирует себя как представитель исламской медицины. На его странице опубликованы десятки роликов, связанных с изгнанием духов.

Пользователей Сети видеоролик возмутил – они потребовали привлечь мужчин к ответственности и проверить родителей девочки.

"Ребенок напуган, отвечает на все вопросы, которые он сам задает: "Дааа". А что еще она может ответить, когда два здоровых мужика над нею, связанной. Где органы власти и опеки? Где детский омбудсмен?";

"Надо привлекать уже родителей, которые занимаются такой ерундой. Бедный ребенок, руки связали. Стресс и страх – все, что будет в результате от таких походов";

"Немедленно в 102 к ответственности этого шайтана, что это такое??? Родителей тоже к ответственности!" – пишут пользователи.

На ролик отреагировала детский омбудсмен Динара Закиева. Комментарий появился на ее странице в .

"Относительно видео, где целитель провел ритуал над несовершеннолетним ребенком. По данному делу работаем с МВД, региональными уполномоченными. Предварительно установили личность целителя и местонахождение ребенка", – написала Закиева.

О ситуации также высказалась уполномоченная по правам ребенка в Атырауской области Айжан Сарсембаева изданию "Ак Жайык".

"Как стало известно, девочка живет в Алматы, поэтому это дело находится в ведении уполномоченного по Алматинской области. На данный момент известно, что целитель проживает в Атырауской области, но оказывает услуги по всей стране, гастролируя по городам", – рассказала Сарсембаева.

По данным издания, правоохранительные органы провели беседу с целителем. Однако имени и фамилии девочки он не помнит, потому как она всего лишь одна из его многих "пациенток".

Напомним, в январе 2021 года сообщалось, что в в Павлодаре младенец якобы скончался из-за того, что его родители отказались от переливания крови из религиозных соображений.

Позже в перинатальном центре прокомментировали ситуацию и рассказали подробности произошедшего.