Будто одурманила: актюбинцы массово подали в полицию на народную целительницу (видео)

В Актобе десятки жителей требуют привлечь к уголовной ответственности женщину, которая называет себя народной целительницей, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, больше 60 жителей Актобе оказались жертвами обмана. По их словам, они ходили к народной целительнице снимать сглаз, убирать порчу и просто лечились от разных недугов. Ей слепо верили, а после лишились своих денег.

"Говорит: "Дочка заболела сильно. Хотела ее в Турцию повезти. Ты мне помоги". Расплакалась. Куранды устады. Сказала, что через 2-3 месяца закроет этот кредит. Ну, я решила ей помочь. Первое время она оплачивала. Но потом сказала: "Нет денег". С декабря месяца не оплачивает. Родители у нее порядочные люди. Сама такая… Я ее давно знаю. Я не думала, что она меня обманет", - рассказала горожанка Галина Маманбаева.

Таким же образом помочь женщине согласились больше 60 актюбинцев. Кто-то взял в долг у банка 500 тысяч, а кто-то – сразу 18 миллионов. Люди утверждают, что целительница будто их одурманила. Чары рассеялись, лишь когда оформленные на других кредиты лекарь вдруг перестала оплачивать. Теперь все себя называют жертвами мошенницы и пишут заявления в полицию.

"Имеется у нас 16 уголовных дел по заявлениям 16 граждан. Но сегодня нам стало известно – их много. В настоящее время отбирается от этих указанных граждан заявление. С их участием будут проведены следственные действия. Они будут признаны в качестве потерпевших. Устанавливается сумма причиненного ущерба", - рассказал начальник управления полиции Актобе Асет Калиев.

В итоге женщину взяли под стражу. Против нее возбуждено дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере неоднократно". Общий ущерб еще предстоит выяснить.

Источник: КТК