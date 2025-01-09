"Изгнание джина" в Атырау: мама девочки вступилась за целителя

После резонанса, которое произвело видео с "изгнанием джина" из 5-летней девочки в Атырау, ситуацию прокомментировали мама ребенка и сам целитель, сообщает телеканал "Астана".

Резонансное видео с "изгнанием беса" из пятилетней девочки в Атырау прокомментировала мама ребенка. По ее словам, она сама привела малышку на этот сеанс.

"Он не применял к моей дочери никакого насилия. Я сама привела ее к нему, он при мне осмотрел ее, прочитал суры. Дочь чувствует себя отлично", - заявила женщина.

Видео на своей странице в соцсети опубликовал сам целитель Кейкуат Оспанов. По его словам, этим делом он занимается последние 9 лет и является членом центра духовной народной медицины "Сактар". По его словам, услуга по изгнанию джинна стоит у него около 20-30 тыс. тенге.

"Мы ее держали вдвоем, так как одному человеку сложно удержать. Иногда даже 5 мужчин еле держат. Такова моя профессия. Я изгнал из нее джиннов за 10 минут. Выложил видео как отзыв и не знал, что оно так распространится", - заявил Кейкуат Оспанов.

А главный имам Атырауской области Алтынбек Утысханулы заявил, что не держит под контролем действия целителей, но, по его словам, в регионе много людей, которые приводят "одержимых" родственников.

"В 2009 году он работал у нас в мечети около 2 месяцев. В настоящее время он, как народный целитель, помогает жителям. В наших мечетях нет специальной услуги по изгнанию джиннов. Нет даже специальных комнат. Хочу подчеркнуть, что это не входит в основную задачу священнослужителя", - сказал имам.

Детский омбудсмен Динара Закиева написала в соцсети, что по делу работает МВД.

Напомним, сегодня сообщалось, что видеоролик с якобы "изгнанием джина" из девочки возмутил казахстанцев. Они потребовали привлечь запечатленных на видео мужчин к ответственности и проверить родителей девочки.

После этого резонансное видео прокомментировали в комитете Минпросвещения.

"Данный инцидент является крайне неприемлемым и вызывает глубокую обеспокоенность", - заявили в комитете.

Напомним, в сентябре прошлого года произошел другой скандал, связанный с "целительницей". В Сети распространили кадры, как писал автор, приезда целительницы в школу в селе Теренозек Жамбылской области. Для ее встречи в школе выстроились люди по двум сторонам, а ученики несли шлейф ее наряда. Также она же была в другой одежде в классе, где ей под ноги бросали розы.

Позже акимат района сообщил, что в школе была проведена специальная проверка. На месте побывала также рабочая группа в составе сотрудников управлений образования, информации и общественного развития, ряд сотрудников образования лишились своих должностей.