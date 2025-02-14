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К планирующим умру и хадж казахстанцам обратились с предупреждением в МВД

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Мусульмане собираются в храме для проведения хаджа
Мекка. Иллюстративное фото: STR/AFP/Getty Images

МВД Казахстана обратилось с предупреждением к казахстанцам, планирующим совершить паломничество в Мекку через турфирмы, передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

Правоохранители предупредили граждан о рисках, связанных с мошенничеством при организации умры и хаджа через турфирмы. Казахстанцев призывают быть внимательным при выборе компании.

Чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять деньги, полицейские советуют следовать этим рекомендациям:

  • проверьте лицензию и репутацию фирмы. Официальные туристические фирмы, занимающиеся организацией таких поездок, должны иметь государственную лицензию;
  • изучите отзывы клиентов. Туроператоры должны предоставлять туркод каждому туристу;
  • не доверяйте слишком низким ценам. Если предложение выглядит слишком заманчиво, скорее всего, оно связано с мошенничеством. Сравните цены у разных турфирм и убедитесь, что стоимость соответствует рыночным расценкам;
  • проверьте документы и договоры. Тщательно читайте все контракты, прежде чем подписывать их. Внимание к мелким деталям поможет избежать неприятных сюрпризов в будущем. Если вам что-то непонятно, не стесняйтесь проконсультироваться со специалистом;
  • обратите внимание на контактные данные. У надежной турфирмы всегда есть контактные телефоны, электронная почта и действующий адрес. Мошенники могут скрываться за виртуальными страницами без четкой контактной информации;
  • подробно изучите программу тура. Узнайте, что входит в стоимость тура (перелет, жилье, транспорт, питание, медицинская страховка и прочие услуги). Убедитесь, что все необходимые расходы учтены и не будет скрытых платежей.

Добавим, что хадж, как пишет сайт Medinaschool.org, – это паломничество мусульман, в которое входит посещение Мекки и Масджид аль-Харам, а также окрестностей Мекки, включающее посещение горы Арафат, долин Мина и Муздалифа в определенный промежуток времени по лунному календарю.

Паломничество в Мекку может быть малым (умра), которое совершается в любое время года, а также большим (хадж), то есть непосредственно в месяц Зуль-Хиджа.

Слово "хадж" в переводе с арабского языка на русский означает "намерение" или "стремление", "стремление к прославленному", а также "возобновление" и "возвращение".

Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году месяц Рамадан - время священного поста и духовного очищения - в стране начнется 1 марта. Что можно и нужно делать в этот месяц мусульманам, а от чего лучше воздержаться, мы рассказывали здесь.

Добавим, что несколько лет назад в Казахстане разгорелся громкий скандал - паломники из Шымкента заявили, что не смогли вылететь в Мекку и Медину. Десятки человек планировали посетить святые места, но рейсы откладывали, а после турфирма перестала выходить на связь.

Позже еще 10 алматинцев заявили, что заплатили компании от 500 тыс. тенге, но так и не улетели из страны. Вскоре директора данной турфирмы задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Позже глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил МВД наказать мошенников, обманувших казахстанских паломников.

В январе прошлого года директору турфирмы вынесли приговор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220963-k-planiruyushchim-umru-i-hadzh-kazahstancam-obratilis-s-preduprezhdeniem-v-mvd/