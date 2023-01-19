"Нас обманули": десятки паломников из Шымкента неделю не могут вылететь в Мекку и Медину

Паломники. Кадр из видео: КТК

Паломники из Шымкента не могут вылететь в Мекку и Медину - десятки человек планировали посетить святые места, но рейсы откладывали, а после турфирма перестала выходить на связь, передает сайт телеканала КТК.

Свои путевки шымкентцы купили в турфирме с заманчивой рекламой и привлекательной ценой. Однако с прошлого четверга их рейс все время откладывают: паломники часами проводят время в аэропорту Шымкента. Они считают, что стали жертвами обмана.

"И этот рейс отменили – с 16-го на 17-е. После этого сказали: "С 17-го на 18-е рейс будет в час ночи". Но в час ночи тоже отменили. С 17-го на 18-е, сказали, в 5 часов – и этот отменили.

Вот теперь ходим здесь. Дети – по интернету. Потому что осенью, в сентябре, или в августе были артисты наши, знаменитые, рекламировали, и они увидели, вот, – хорошая компания", – рассказал один из клиентов компании, Карим Сулейменов.

Как отметили корреспонденты, паломников привлекла цена: малое паломничество умра предлагали за 1000 долларов, когда в других компаниях стоимость почти в два раза выше.

Для того, чтобы выяснить, что происходит, туристы решили прийти в офис агентства, но там никого не оказалось кроме уборщицы.

"Мы вчера ездили в аэропорт и узнали, что брони нет. Через знакомых узнали, что и визы нет. Нас обманули. А они в WhatsApp пишут: "Вы полетите, вы полетите, иншаллах, машаллах. Точно полетите". Вот тебе и "точно".

Я буду требовать компенсацию – моральную и материальную. Я это так просто не оставлю. Как можно на таком обмануть людей, на таком благом деле?" – сетует клиентка компании Калдыкыз Шекербек.

По информации корреспондентов, руководство фирмы общается с паломниками исключительно онлайн.

Бизнесмен заявляет, что сам находится в Медине, и уже совсем скоро все его клиенты отправятся вслед за ним. Вот только клиенты мужчине уже не верят – они начали массово писать заявления в полицию.

"Данные заявления жителей были приняты. В данное время ведется анализ заявлений, после чего будут приняты окончательные процессуальные решения", – прокомментировал начальник отдела Енбекшинского района ДП Шымкента Ерлан Ирбаев.

Собравшиеся паломники отмечают, что их около 100 человек, примерно половина должна была вылететь из Алматы. Они отметили, что стали подозревать неладное, когда алматинский рейс тоже отменили. После верующие начали обращаться в органы правопорядка.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005898-nas-obmanuli-desyatki-palomnikov-iz-shymkenta-nedelyu-ne-mogut-vyletet-v-mekku-i-medinu/