ДУМК объявило дату начала месяца Рамадана и священного поста в Казахстане

Духовное управление мусульман Казахстана объявило, что в 2025 году месяц Рамадан - время священного поста и духовного очищения - в стране начнется 1 марта, передает NUR.KZ.

На сайте ДУМК появилось расписание религиозных дней в 2025 году. Согласно ему, месяц Рамадан начинается 1 марта.

Расписание религиозных дней в 2025 году. Фото: muftyat.kz

Главные правила Рамадана

Рамадан — великий праздник мусульман, один из пяти столпов ислама. Он должен укрепить веру, помочь преодолеть слабость духа. Пост дает правоверным возможность достичь духовного очищения и преодолеть плотские страсти через воздержание.

Духовное очищение

Главное внимание в этот месяц уделяется духовной жизни и делам милосердия. Следует контролировать свое поведение, не нарушать морально-этические нормы. Что нельзя делать в Рамадан? Запрещено гневаться, ссориться, причинять боль другим людям, лгать. Нельзя оставаться во вражде, следует со всеми примириться. В дневное время запрещено принимать все, что идет внутрь.

День посвящают молитвам. Что читать во время Рамадана? Очищению способствует чтение Корана и особой молитвы таравих. Это дополнительная ночная молитва, которую читают только в Рамадан. Совершается этот намаз дома или в мечети, в одиночку или с семьей. Мусульмане верят, что за исполнение этой молитвы каждую ночь поста человек будет вознагражден прощением грехов.

По традиции самой значительной ночью для прощения грехов считается Ночь предопределения (Лейлят аль-Кадр), которая в этом году наступит с 17 на 18 апреля. Эту ночь мусульмане стараются не спать, провести в молитве.

Правила воздержания во время Рамадана

Сложились важные ограничения во время поста, обязательные для верующих. Запреты касаются:

приема пищи, воды, лекарств, кроме уколов;

использования жевательной резинки;

курения, вдыхания дыма или паров.

Для тех, кто не может соблюдать пост, допускаются облегчения: заболевшие или путники, которые находятся далеко от дома, могут перенести пост на любое другое время до следующего Рамадана. Они должны компенсировать воздержанием столько дней, сколько пропустили в Рамадан.

Если по медицинским показаниям человек не может поститься, он может давать специальную милостыню — фидью-садак. Пожилые люди могут давать продукты особо нуждающимся. Освобождаются от соблюдения поста несовершеннолетние, женщины в критические дни и кормящие матери.

В дневное время запрещается интимная близость. Такое прегрешение в Рамадан придется возместить 60 днями непрерывного поста или накормить 60 бедняков.

По завершению поста приходит праздник разговения — Ораза айт. Ему предшествует обязательная милостыня — фитр-садак. Ее за всю семью может заплатить глава. Цель этого дара — искупить возможные мелкие упущения во время поста.

Мечеть. Иллюстративное фото: Mehmet Eser/Anadolu Agency via Getty Images

Особенности соблюдения поста

Соблюдение поста только в дневное время предписано в Коране, но в этом заложена и глубокая мудрость: искушения сопровождают человека днем, а ночью он спит. Поскольку главная цель поста — воспитание через ограничения, то его смысл раскрывается именно в дневное время. Пока светит солнце, мусульмане посвящают время молитве, очищению от пороков, отдают дань почтения Аллаху.

Воздержание — тяжелая нагрузка на человека. Чтобы иметь силы для духовного очищения и молитв, надо помочь телу быть устойчивым к трудностям.

Как начать пост Рамадан? Мусульманский пост состоит из двух элементов — намерения и воздержания. О намерении соблюдать пост раньше следовало заявлять каждый день, теперь допускается это сделать только в начале месяца. Пост ежедневно начинается с восходом солнца, поэтому утренний прием пищи должен завершиться за 10-30 минут до рассвета.

Как правильно держать уразу? Дневные ограничения в пище и воде восполняются правильным питанием во время утренней (сухур) и вечерней (ифтар) трапез. Вот как его организовать:

Для утренней трапезы лучше приготовьте еду с вечера. Это могут быть блюда из круп, макарон, бобовых. Такие продукты дают надолго ощущение сытости. Кофе утром лучше заменить кисломолочными напитками.

Разговение начинайте небольшими порциями, не нагружайте резко пищеварительную систему. Употребляйте легкие продукты, богатые клетчаткой и глюкозой (финики, сухофрукты, хурма, маслины).

После небольшого перерыва ешьте максимально простые продукты. Еда должна быть разнообразной, сбалансированной по содержанию белков, жиров, углеводов (каши, овощи, вареное или запеченное мясо, рыба, кисломолочные продукты). Главное — не переедать.

Ночью следует избегать соленой, сладкой, острой, жареной, копченой пищи, которая вызывает повышенную жажду и негативно сказывается на пищеварении.

Восполняйте потерю жидкости за день. Воду, айран, кумыс, кефир, молоко можно пить несколько раз за ночь. Исключите сладкие газированные напитки, которые повышают жажду.

Сохранить бодрость и силы при соблюдении поста поможет:

Одежда из натуральных тканей, отказ от синтетики, тугих галстуков и ремней, облегающих нарядов.

Ношение головных уборов, которые спасут от солнца.

Хождение босиком, прием прохладного, но не холодного душа.

Ежедневная влажная уборка помещения.

Поддержка внутри помещения комфортной температуры. Разница внутри и снаружи помещения не должна превышать 10 °С.

Соблюдение простых рекомендаций поможет снизить дискомфорт ограничений. Это способствует сосредоточению на духовных требованиях Рамадана.

Намаз. Иллюстративное фото: pexels.com

Месяц Рамадан для правоверных — радостное событие. Они поздравляют друг друга, желают, чтобы Аллах принял их пост.