ДУМК объявило дату начала месяца Рамадана и священного поста в Казахстане
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Духовное управление мусульман Казахстана объявило, что в 2025 году месяц Рамадан - время священного поста и духовного очищения - в стране начнется 1 марта, передает NUR.KZ.
На сайте ДУМК появилось расписание религиозных дней в 2025 году. Согласно ему, месяц Рамадан начинается 1 марта.
Главные правила Рамадана
Рамадан — великий праздник мусульман, один из пяти столпов ислама. Он должен укрепить веру, помочь преодолеть слабость духа. Пост дает правоверным возможность достичь духовного очищения и преодолеть плотские страсти через воздержание.
Духовное очищение
Главное внимание в этот месяц уделяется духовной жизни и делам милосердия. Следует контролировать свое поведение, не нарушать морально-этические нормы. Что нельзя делать в Рамадан? Запрещено гневаться, ссориться, причинять боль другим людям, лгать. Нельзя оставаться во вражде, следует со всеми примириться. В дневное время запрещено принимать все, что идет внутрь.
День посвящают молитвам. Что читать во время Рамадана? Очищению способствует чтение Корана и особой молитвы таравих. Это дополнительная ночная молитва, которую читают только в Рамадан. Совершается этот намаз дома или в мечети, в одиночку или с семьей. Мусульмане верят, что за исполнение этой молитвы каждую ночь поста человек будет вознагражден прощением грехов.
По традиции самой значительной ночью для прощения грехов считается Ночь предопределения (Лейлят аль-Кадр), которая в этом году наступит с 17 на 18 апреля. Эту ночь мусульмане стараются не спать, провести в молитве.
Правила воздержания во время Рамадана
Сложились важные ограничения во время поста, обязательные для верующих. Запреты касаются:
- приема пищи, воды, лекарств, кроме уколов;
- использования жевательной резинки;
- курения, вдыхания дыма или паров.
Для тех, кто не может соблюдать пост, допускаются облегчения: заболевшие или путники, которые находятся далеко от дома, могут перенести пост на любое другое время до следующего Рамадана. Они должны компенсировать воздержанием столько дней, сколько пропустили в Рамадан.
Если по медицинским показаниям человек не может поститься, он может давать специальную милостыню — фидью-садак. Пожилые люди могут давать продукты особо нуждающимся. Освобождаются от соблюдения поста несовершеннолетние, женщины в критические дни и кормящие матери.
В дневное время запрещается интимная близость. Такое прегрешение в Рамадан придется возместить 60 днями непрерывного поста или накормить 60 бедняков.
По завершению поста приходит праздник разговения — Ораза айт. Ему предшествует обязательная милостыня — фитр-садак. Ее за всю семью может заплатить глава. Цель этого дара — искупить возможные мелкие упущения во время поста.
Особенности соблюдения поста
Соблюдение поста только в дневное время предписано в Коране, но в этом заложена и глубокая мудрость: искушения сопровождают человека днем, а ночью он спит. Поскольку главная цель поста — воспитание через ограничения, то его смысл раскрывается именно в дневное время. Пока светит солнце, мусульмане посвящают время молитве, очищению от пороков, отдают дань почтения Аллаху.
Воздержание — тяжелая нагрузка на человека. Чтобы иметь силы для духовного очищения и молитв, надо помочь телу быть устойчивым к трудностям.
Как начать пост Рамадан? Мусульманский пост состоит из двух элементов — намерения и воздержания. О намерении соблюдать пост раньше следовало заявлять каждый день, теперь допускается это сделать только в начале месяца. Пост ежедневно начинается с восходом солнца, поэтому утренний прием пищи должен завершиться за 10-30 минут до рассвета.
Как правильно держать уразу? Дневные ограничения в пище и воде восполняются правильным питанием во время утренней (сухур) и вечерней (ифтар) трапез. Вот как его организовать:
- Для утренней трапезы лучше приготовьте еду с вечера. Это могут быть блюда из круп, макарон, бобовых. Такие продукты дают надолго ощущение сытости. Кофе утром лучше заменить кисломолочными напитками.
- Разговение начинайте небольшими порциями, не нагружайте резко пищеварительную систему. Употребляйте легкие продукты, богатые клетчаткой и глюкозой (финики, сухофрукты, хурма, маслины).
- После небольшого перерыва ешьте максимально простые продукты. Еда должна быть разнообразной, сбалансированной по содержанию белков, жиров, углеводов (каши, овощи, вареное или запеченное мясо, рыба, кисломолочные продукты). Главное — не переедать.
- Ночью следует избегать соленой, сладкой, острой, жареной, копченой пищи, которая вызывает повышенную жажду и негативно сказывается на пищеварении.
- Восполняйте потерю жидкости за день. Воду, айран, кумыс, кефир, молоко можно пить несколько раз за ночь. Исключите сладкие газированные напитки, которые повышают жажду.
Сохранить бодрость и силы при соблюдении поста поможет:
- Одежда из натуральных тканей, отказ от синтетики, тугих галстуков и ремней, облегающих нарядов.
- Ношение головных уборов, которые спасут от солнца.
- Хождение босиком, прием прохладного, но не холодного душа.
- Ежедневная влажная уборка помещения.
- Поддержка внутри помещения комфортной температуры. Разница внутри и снаружи помещения не должна превышать 10 °С.
Соблюдение простых рекомендаций поможет снизить дискомфорт ограничений. Это способствует сосредоточению на духовных требованиях Рамадана.
Месяц Рамадан для правоверных — радостное событие. Они поздравляют друг друга, желают, чтобы Аллах принял их пост.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2217491-dumk-obyavilo-datu-nachala-mesyaca-ramadana-i-svyashchennogo-posta-v-kazahstane/