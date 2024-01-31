Алматинец получил тюремный срок за обман казахстанских паломников

Алматинец получил срок за то, что обманул казахстанских паломников на 12 млн тенге. Мужчина обещал отвезти желающих на хадж, не имея законного права на это, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, 27-летний житель Алматы не имел законного права возить людей в хадж. Однако все же собрал группу людей, желающих совершить паломничество, взяв за путевки по 423 тысячи тенге.

В итоге он обманул 13 человек, причинив им материальный ущерб на сумму более 12 млн тенге. Мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления и приговорили к четырем годам лишения свободы.

"Осужденный отбывает наказание в учреждении средней безопасности города Семей. Был трудоустроен в ИП в качестве резчика по дереву. С заработной платы выплачивает иски по приговору и помогает матери, которая вырастила его одна и сейчас ждет его освобождения", - сообщил начальник отдела труда осужденных Нурболат Сапаргалиев.

Отметим, что это не первый раз, когда турфирмы обманывают казахстанских паломников, мечтающих совершить хадж.

В начале 2023 года паломники из Шымкента сообщили, что не смогли вылететь в Мекку и Медину - десятки человек планировали посетить святые места, но рейсы откладывали, а после турфирма перестала выходить на связь.

Позже еще 10 алматинцев заявили, что заплатили компании от 500 тыс. тенге, но так и не улетели из страны. В апреле прокуратура Шымкента сообщила, что в управление полиции Енбекшинского района с коллективным заявлением о мошенничестве обратились жители Шымкента о принятии мер в отношении директора туристического агентства Kausar Travel.

Вскоре директора данной турфирмы задержали и водворили в изолятор временного содержания.

В июне этого года глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил МВД наказать мошенников, обманувших казахстанских паломников.