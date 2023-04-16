Директора турфирмы подозревают в обмане сотни казахстанских паломников в Шымкенте

Мекка. Фото: Zurijeta/Getty Images

Более сотни казахстанских паломников стали жертвами обмана - по подозрению в мошенничестве задержан директор турфирмы, сообщается в официальном Instagram-аккаунте прокуратуры Шымкента.

В надзорном ведомстве пояснили, что в управление полиции Енбекшинского района с коллективным заявлением обратились жители Шымкента о принятии мер в отношении директора туристического агентства "Kausar Travel".

Они заявили о мошенничестве.

Вскоре директора данной турфирмы задержали и водворили в изолятор временного содержания.

"Прокуратура города, изучив материалы уголовного дела и обоснованность задержания, поддержала ходатайство органа следствия о возбуждении перед судом санкционирование меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Судом избранная мера пресечения в отношении подозреваемого лица санкционирована.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Отмечается, что иная информация не подлежит разглашению, согласно положениям УПК РК.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016948-direktora-turfirmy-podozrevayut-v-obmane-sotni-kazahstanskih-palomnikov-v-shymkente/