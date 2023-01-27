Еще 10 казахстанцев подали заявление на фирму, организовывавшую туры в Мекку и Медину (видео)

Верующие в Мекке. Иллюстративное фото: Mustafa Ciftci / Anadolu Agency / Getty Images

Вслед за жителями Шымкента заявления в полицию на турфирму, организовывавшую поездки в Мекку и Медину, подали и алматинцы - 10 человек заявили, что заплатили компании от 500 тыс. тенге, но так и не улетели из страны, передает сайт телеканала КТК.

Некоторые из горожан приобрели путевки сразу на всю семью. Но когда настало время улетать, рейс отложили.

"Мы вложили 1 миллион 200 тысяч тенге в эту кампанию. 16 декабря мы перевели онлайн. Нам обещали там путевку: стоимость полета, двухразовое питание и гостиницу. Нам не объясняют, мы не знаем. Здесь, может, мошенничество, шарлатанство, я не знаю. А может, у них что-то не получилось", - поделился житель Алматы Жаскайрат Амиргалиев.

Узнать причину отмены рейса клиенты хотели у руководства фирмы. Они пришли к офису компании, но двери оказались закрыты. На телефонные звонки и сообщения менеджеры тоже не отвечают.

Среди собравшихся – несостоявшиеся паломники, которые должны были улететь несколько дней назад. А также те, кто еще только ждет своего путешествия. Заподозрив неладное, люди вызвали полицию и написали заявления.

В фонде "Туристік Қамқор" журналистам сообщили, что компания работает незаконно.

В полиции же заявили, что разбираются в обстоятельствах произошедшего.

"Накануне в управление полиции Медеуского района с заявлением обратились два человека. Еще восемь граждан подали заявления сегодня. Обстоятельства будут предметно изучены, будет дана правовая оценка с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством РК", - говорится в сообщении полиции.

Источник: КТК

Напомним, на прошлой неделе на эту же турфирму пожаловались жители Шымкента, столкнувшиеся с точно такой же проблемой - десятки человек планировали посетить святые места, но рейсы откладывали, а после турфирма перестала выходить на связь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006967-esche-10-kazahstantsev-podali-zayavlenie-na-firmu-organizovyvavshuyu-tury-v-mekku-i-medinu-video/