Закрыты 10 автодорог в шести областях: в МВД обратились к казахстанцам

В связи с ухудшением погодных условий в большинстве регионы Казахстана закрывают автодороги, в связи с чем в МВД обратились к участникам дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий на текущий момент введено ограничение движение автотранспорта на 10 автодорогах в шести областях. Всего по сети дорог республиканского значения ограничение действует на участках общей протяженностью 1,5 тыс. км.

Уважаемые водители, граждане, в настоящее время мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок. Тем, кто уже в пути к закрытым участкам, мы настоятельно рекомендуем остановиться в ближайшем населенном пункте и дождаться улучшения погодных условий", - отмечается в обращении полиции.

Сегодня утром в "КазАвтоЖоле" предупредили о закрытии участка трассы "Астана-Петропавловск" из-за плохих погодных условий.

Кроме того из-за ухудшения погоды к горожанам обратились столичные полицейские. Граждан призвали воздержаться от дальних поездок за пределы города. А также дали рекомендации автомобилистам и пешеходам.

Также некоторых школьников Астаны перевели на дистанционный формат обучения из-за непогоды.

Мы также писали, что на республиканской трассе "Астана-Караганда" наблюдается скопление автомашин - свыше 200 легковых и грузовых авто.

Накануне мы писали, что синоптики объявили штормовое предупреждение во многих регионах Казахстана на сегодня, 13 февраля. В регионах обещали сильные ветра, туман и гололед и метель.