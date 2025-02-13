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Школьников Астаны перевели на дистанционку

Опубликовано:

Школьники идут домой
Школьники. Иллюстративное фото: Imgorthand / Getty Images

Некоторых школьников Астаны сегодня перевели на дистанционный формат обучения из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования города.

По данным ведомства, в связи с ухудшением погодных условий 13 февраля 2025 года учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.

Напомним, ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение - в Акмолинской области ожидаются небольшой снег, метель, на востоке области временами порывы ветра до 30 метров в секунду и более.

А в Астане ожидается низовая метель, будут порывы ветра 23-28 метров в секунду.

Утром стало известно о закрытии участка трассы "Астана-Петропавловск" из-за плохих погодных условий. Ожидается, что дорогу откроют лишь к вечеру.

Кроме того из-за ухудшения погоды к горожанам обратились столичные полицейские. Граждан призвали воздержаться от дальних поездок за пределы города. А также дали рекомендации автомобилистам и пешеходам.

Погода
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220458-shkolnikov-astany-pereveli-na-distancionku/