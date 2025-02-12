Дождь, снег, туман, гололед: штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих регионах Казахстана. В областях ожидаются сильные ветра, туман и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, 13 февраля ночью и утром на востоке, в горных районах области Жетісу ожидается туман. В горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, днем в горных районах области снег, гололед. На севере, юге, в горных районах области туман.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Павлодарской области также ожидается снег, низовая метель. Ветер юго-западный, днем будут порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается на дорогах гололедица. На западе Костанайской области ожидается туман. На юге, в центре области Абай ожидается снег, метель, гололед. Ночью и утром на востоке области туман. На западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается снег, метель, гололед. Ночью и утром на востоке области туман. Ожидаются порывы ветра до 23-28 метров в секунду.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На юге, востоке области временами туман, порывы ветра временами 23-28 метров в секунду.

В области Ұлытау ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На юге, востоке области временами туман. На западе, севере, юге Актюбинской области ожидается туман.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, снег, туман, гололед. В Астане ожидается низовая метель, будут порывы ветра 23-28 метров в секунду. В Акмолинской области ожидаются небольшой снег, метель, на востоке области временами порывы ветра до 30 метров в секунду и более.

На юге Кызылординской области ожидаются гололед. На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в Казахстане в ближайшие дни ухудшится погода - ожидаются сильные осадки с гололедными явлениями.

В начале этого месяца сообщалось, что в феврале жителей Казахстана ожидает переменчивая погода, температура будет меняться от плюсовых показателей до сильных морозов.

В конце ноября прошлого года синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану до марта 2025 года.