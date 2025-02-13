Непогода в Астане: спасатели обратились к горожанам с призывом

В Астане сегодня бушует непогода - в городе разыгралась метель и сильный ветер до 28 м/с, в связи с чем к жителям и гостям города обратились спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

По данным РГП "Казгидромет", 13 февраля в Астане ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20, а днем порывы достигают 23-28 м/с.

В связи с непогодой спасатели обратились к гражданам с призывом соблюдать правила безопасности, чтобы избежать травм и несчастных случаев при сильном ветре и метели:

Ограничьте поездки на личном транспорте. При необходимости используйте общественный транспорт и заранее планируйте маршруты.

Соблюдайте осторожность на улице. Ветер и метель могут ухудшить видимость и создать скользкие условия. Надевайте теплую, нескользкую обувь и одежду, защищающую от ветра.

Проверьте состояние отопительных приборов. Убедитесь в исправности отопления и наличии необходимых запасов топлива.

Старайтесь избегать длительного нахождения на улице. Мороз и ветер могут привести к обморожению.

При возникновении ЧС необходимо обратиться по номерам "101" и "112".

Как вести себя в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

Особую опасность зимой представляют метели и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;

нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;

периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.

если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.

Сегодня утром в "КазАвтоЖоле" предупредили о закрытии участка трассы "Астана-Петропавловск" из-за плохих погодных условий.

Кроме того из-за ухудшения погоды к горожанам обратились столичные полицейские. Граждан призвали воздержаться от дальних поездок за пределы города. А также дали рекомендации автомобилистам и пешеходам.

Сегодня также некоторых школьников Астаны перевели на дистанционный формат обучения из-за непогоды.