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Свыше двухсот автомашин застряли на трассе Караганда-Астана (видео)

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Машины на дороге в снегопад
Снегопад. Иллюстративное фото: shaunl/Getty Images

На республиканской трассе "Астана-Караганда" наблюдается скопление автомашин - свыше 200 легковых и грузовых авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

"По состоянию на 16:00 13 февраля на автодороге республиканского значения "Астана- Караганда- Алматы", на посту ПВП Темиртау, скопление техники в сторону Астаны", - говорится в сообщении ДЧС.

Согласно данным ведомства, среди застрявших из-за непогоды на трассе машин: грузовые - 113 единиц, легковые - 93 единицы, два общественных транспорта.

При этом в пунктах обогрева в Темиртау людей, обратившихся за помощью, нет.

В Департаменте полиции Карагандинской области сообщили о закрытии ряда трасс в регионе.

"В связи с ухудшением погоды закрыты трассы "Темиртау - Акмолинская область", "Караганда- Аксу-Аялы", "Караганда - гр. Павлодарской области". В настоящее время там находятся свыше 200 автомашин", - сообщили в полиции, призвав граждан не выезжать на трассы.

В январе из-за сложных погодных условий были закрыты автодороги Астана - Караганда и Караганда - Балхаш. Тогда сообщалось на дорогах Карагандинской области зафиксировано более 1000 автомобилей, включая 527 легковых, 500 грузовых и 9 единиц общественного транспорта.

До этого свыше 400 автомобилей "застряли" в пробке на трассе из Щучинска в Астану.

Также мы писали, что на трассе в Карагандинской области из-за непогоды произошло массовое ДТП с участием 19 легковых автомобилей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220615-svyshe-dvuhsot-avtomashin-zastryali-na-trasse-karaganda-astana/