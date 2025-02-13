Из-за плохой погоды закрыли выезд из Астаны

В "КазАвтоЖол" предупредили о закрытии участка трассы "Астана-Петропавловск" из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что сегодня, 13 февраля, в 07:00 в связи ухудшением погодных условий в Акмолинской области закрыто движение на участке автодороги "Астана-Петропавловск" км 18-232 (Астана - Щучинск).

Как добавили в "КазАвтоЖол", дорогу могут открыть к 17:00.

В вязи с ухудшением погодных условий МЧС рекомендует соблюдать меры безопасности:

Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах.

Напомним, ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение - в Акмолинской области ожидаются небольшой снег, метель, на востоке области временами порывы ветра до 30 метров в секунду и более.

А в Астане ожидается низовая метель, будут порывы ветра 23-28 метров в секунду.