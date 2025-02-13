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Полиция Астаны обратилась к горожанам

Опубликовано:

Полиция
Полиция. Фото: polisia.kz

Столичные стражи порядка обратились к жителям Астаны из-за непогоды. В городе ожидаются усиление ветра и метель, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП.

"13 февраля, в связи с метелью и усилением ветра с порывами до 30 м/с, просим водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал", - призвали полицейские.

В ведомстве отметили, что стоянку необходимо осуществлять строго в установленных местах, не оставлять личный транспорт на проезжей части, а также выполнять требования патрульных полицейских.

"Просим отнестись с пониманием и настоятельно рекомендуем воздержаться от дальних поездок за пределы города, учитывая, что из-за сложных метеоусловий периодически ограничивают движение на загородных трассах. При возможности (рекомендуем - прим. ред.) использовать общественный транспорт", - добавил в ДП.

Кроме того, стражи порядка добавили, что особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам.

"В интересах собственной безопасности советуем осуществлять переход улиц в установленных местах, использовать светоотражающие элементы на верхней одежде, убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги", - призвали в полиции.

Напомним, ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение - в Акмолинской области ожидаются небольшой снег, метель, на востоке области временами порывы ветра до 30 метров в секунду и более.

А в Астане ожидается низовая метель, будут порывы ветра 23-28 метров в секунду.

Утром стало известно о закрытии участка трассы "Астана-Петропавловск" из-за плохих погодных условий. Ожидается, что дорогу откроют лишь к вечеру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2220375-policiya-astany-obratilas-k-gorozhanam/