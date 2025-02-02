"Затрачено немало средств": дамбу в 6 км построят под Астаной для защиты от паводков

В Аршалынском районе Акмолинской области приступили к строительству шестикилометровой дамбы, которая защитит село от паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата, в рамках противопаводковых работ в селе Жибек жолы, в жилом массиве трех микрорайонов, которые находятся в зоне возможного подтопления, ведется строительство дамбы.

На месте строительства побывали глава региона Марат Ахметжанов и замглавы МЧС Серик Туленбергенов.

На сегодня уже завершено более половины работ. Отмечается, что длина дамбы составляет более 6 км, а высота - от 2 до 5,3 метра.

Для автотранспорта и перегона скота обустроят три переезда.

Полностью завершить строительство дамбы планируется лишь к октябрю, но первый этап - возведение тела дамбы и переездов - будет завершен до паводкового периода.

В работе задействовано 63 единицы техники: самосвалы, бульдозеры, катки, автогрейдеры. Проект реализуется за счет средств фонда "Демеу Қазақстан қоры".

"В прошлом году было проведено много работы на этом участке, затрачено немалое количество финансовых средств и человеческих ресурсов. Необходимо учесть все вопросы, которые возникали в прошлом году во время паводка.

Прежде всего, работу необходимо выполнить качественно. Все подрядчики предупреждены: ведется строгий контроль, каждый выделенный тенге на учете", - подчеркнул Ахметжанов.

Еще одну дамбу в районе реконструируют на озере Анарколь. Здесь работы выполнены на 60%, до конца февраля по плану дамба будет завершена на 90%.

Напомним, весной 2024 года жители Казахстана пострадали от паводков. В нескольких регионах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны паводков было эвакуировано 120 тыс. человек.

В Актюбинской области погибло больше 3,2 тыс. голов скота, гражданам были выплачены компенсации. Кроме того, 10,1 млрд тенге выплатило правительство казахстанским предпринимателям.

Перед этим правительство утвердило список имущества, которое собирались компенсировать пострадавшим. В него, помимо жилья и скота, вошли мебель, средства для информирования граждан и предметы для отопления и водоснабжения. Кроме того, пострадавшим казахстанцам давали отсрочки на оплату коммунальных услуг.

В конце прошлого года президент страны Касым-Жомарт Токаев отвечал на вопрос, какие выводы были сделаны после беспрецедентных паводков в Казахстане.