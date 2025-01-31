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Мать новорожденного ребенка, оставленного в подъезде, задержана в Алматы

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Мама держит младенца на руках
Мама с младенцем. Иллюстративное фото: Courtney Hale / Getty Images

Вчера в Алматы в подъезде оставили новорожденную девочку, которую нашли жильцы дома. Сегодня задержана и доставлена в больницу для оказания медпомощи мать ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Вчера, 30 января, в подъезде одного из домов по улице Чернышевского, у двери в квартиру, местные жители нашли ребенка. Они сразу вызвали полицию и скорую помощь. Новорожденную девочку госпитализировали, она в тяжелом состоянии на ИВЛ.

По данным сотрудников скорой помощи, малышке было всего пару часов от роду.

Сегодня, 31 января, в результате оперативно-розыскных мероприятий личность матери девочки была установлена. Она задержана и, для оказания медицинской помощи, помещена в одну из больниц города.

"По факту оставления ребенка в опасности возбуждено уголовное дело. Мотивы и обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщают в МВД РК.

Напомним, ранее в начале января ребенка 3-4 лет оставили одного в здании старого вокзала Астаны. Позже в середине января в ДП на транспорте сообщили, что мать мальчика найдена и доставлена в полицию.

Осенью прошлого года тело новорожденного ребенка обнаружили в здании в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Семее произошел вопиющий случай - младенца обнаружили в горящем мусорном баке. Девочку доставили в больницу с ожогами. Позже стало известно, что ребенок не выжил.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216981-zhenshchina-brosivshaya-novorozhdennogo-rebenka-v-podezde-zaderzhana-v-almaty/