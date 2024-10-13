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Младенца обнаружили в горящем мусорном баке в Семее

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мусорные баки
Баки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Младенца обнаружили в мусорном баке, который горел, в Семее. Ребенка доставили в больницу с ожогами. Начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области.

"В одном из районов нашего города (Семея - прим. ред.) около 12 часов дня в мусорном баке, который горел, обнаружен младенец... с ожогами 70% тела доставлен в реанимацию", - говорится в Instagram-профиле "Оса Семей".

На пост отреагировали в прокуратуре области Абай.

"Досудебное расследование по данному факту взято на особый контроль прокуратурой области", - гласит ответ.

Напомним, в прошлом году в Павлодаре во дворе дома в мусорном контейнере был обнаружен мертвый младенец.

В июле этого года рабочими мусорного конвейера Алматы было найдено тело новорожденного ребенка. Информацию прокомментировали в полиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173696-mladenca-obnaruzhili-v-goryashchem-bake-v-semee/

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