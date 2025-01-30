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Новорожденного ребенка нашли в подъезде в Алматы (видео)

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Младенец в кроватке
Младенец. Иллюстративное фото: Jc_Dh / Getty Images

В Алматы сегодня днем, 30 января, в подъезде двухэтажного дома у дверей одной из квартир жильцы обнаружили новорожденную девочку, передает сайт телеканала КТК.

Все случилось сегодня днем. Неизвестные оставили младенца на втором этаже у дверей одной из квартир. Ребенка нашли жильцы. Шокированные люди тут же вызвали полицию и скорую помощь.

Ребенка госпитализировали. Он в тяжелом состоянии. В настоящее время девочка находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Полиция завела уголовное дело. Личность матери пока не установлена, ее ищут.

"Как сообщили в центре оперативного управления, новорожденная девочка была обнаружена жителями одного из домов по улице Чернышевского. Управлением полиции Турксибского района по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативных мероприятий", - сообщила изданию официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Источник: КТК

Напомним, в начале января ребенка 3-4 лет оставили одного в здании старого вокзала Астаны. Позже в середине января в ДП на транспорте сообщили, что мать мальчика найдена и доставлена в полицию.

Осенью прошлого года тело новорожденного ребенка обнаружили в здании в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Семее произошел вопиющий случай - младенца обнаружили в горящем мусорном баке. Девочку доставили в больницу с ожогами. Позже стало известно, что ребенок не выжил.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2216751-novorozhdennogo-rebenka-nashli-v-podezde-v-almaty-video/