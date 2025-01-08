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Эзотерика

Оставила ребенка на вокзале: казахстанку разыскивает полиция в Астане

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Ребенок на вокзале
Ребенок на вокзале. Иллюстративное фото: Sally Anscombe/Getty Images

В Сети распространяется информация о розыске женщины, которая, предположительно, оставила 3-летнего ребенка на ж/д вокзале в Астане. Информацию прокомментировали в ДП на транспорте, передает NUR.KZ.

Пост о поисках женщины и информация о ней опубликованы в Instagram-паблике _astana_volontery_lider.kz. Согласно информации в посте, разыскивается женщина, которая 5 января ориентировочно в 18:00 оставила ребенка 3-4 лет в здании старого вокзала.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции на транспорте, линейным управлением полиции на станции Астана начато досудебное расследование по факту оставления в опасности несовершеннолетнего.

"В настоящее время найденный ребенок в профилактических целях помещен в медицинское учреждение. Полицейскими ведутся поиски его матери. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", - сообщили в ведомстве.

Добавим, что в статье 140 Уголовного кодекса РК прописано наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Такое преступление наказывается штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Ранее сообщалось, что жительница Алматинской области, добираясь в Алматы, забыла в машине свою малолетнюю дочь. Девочку вскоре нашли, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Мы также писали, что в Актобе молодая женщина оставила новорожденного ребенка в чайхане. Мать нашли и ребенка передали ей.

В соцсетях появилась информация о найденном в Алматинской области малыше в коляске. Родителей рядом не было. Полиция установила мать ребенка и привлекла к ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209473-ostavila-rebenka-na-vokzale-kazahstanku-razyskivaet-policiya-v-astane/

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