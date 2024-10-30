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Тело новорожденного нашли в здании в Алматинской области

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Новорожденный спит
Младенец. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

Тело новорожденного ребенка обнаружили в здании в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

"29 октября в заброшенном здании в селе Шелек Алматинской области нашли тело новорожденного мальчика.

По подозрению в убийстве сотрудники полиции задержали 44-летнюю женщину без определенного места жительства. Предполагаемую мать ребенка госпитализировали", - говорится в Telegram-канале CMN.KZ.

Корреспонденту NUR.KZ факт гибели ребенка подтвердили в ДП Алматинской области.

"По факту убийства матерью новорожденного ребенка полицией возбуждено уголовное дело.

В ходе розыскных мероприятий установлена биологическая мать ребенка, которая госпитализирована в районную больницу. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - гласит ответ.

Ранее в Семее произошел вопиющий случай - младенца обнаружили в горящем мусорном баке. Девочку доставили в больницу с ожогами. Позже стало известно, что ребенок не выжил.

Согласно статье 100 УК РК, убийство матерью своего новорожденного ребенка как во время родов, так и в последующий период, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2180835-telo-novorozhdennogo-nashli-v-zdanii-v-almatinskoy-oblasti/

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