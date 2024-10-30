Тело новорожденного нашли в здании в Алматинской области
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Тело новорожденного ребенка обнаружили в здании в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП области.
"29 октября в заброшенном здании в селе Шелек Алматинской области нашли тело новорожденного мальчика.
По подозрению в убийстве сотрудники полиции задержали 44-летнюю женщину без определенного места жительства. Предполагаемую мать ребенка госпитализировали", - говорится в Telegram-канале CMN.KZ.
Корреспонденту NUR.KZ факт гибели ребенка подтвердили в ДП Алматинской области.
"По факту убийства матерью новорожденного ребенка полицией возбуждено уголовное дело.
В ходе розыскных мероприятий установлена биологическая мать ребенка, которая госпитализирована в районную больницу. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - гласит ответ.
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Согласно статье 100 УК РК, убийство матерью своего новорожденного ребенка как во время родов, так и в последующий период, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2180835-telo-novorozhdennogo-nashli-v-zdanii-v-almatinskoy-oblasti/