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Казахстанку, оставившую ребенка на вокзале Астаны, нашли полицейские

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Малыш плачет, сидя на полу
Ребенок плачет. Иллюстративное фото: Wacharaphong / Getty Images

В начале января ребенка 3-4 лет оставили одного в здании старого вокзала Астаны. Сегодня, 13 января, в ДП на транспорте сообщили, что мать мальчика найдена и доставлена в полицию, передает NUR.KZ.

Напомним, информация об оставленном ребенке появилась в Сети 5 января: сообщалось, что разыскивается женщина, которая 5 января ориентировочно в 18:00 оставила ребенка 3-4 лет в здании старого вокзала Астаны.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции на транспорте, линейным управлением полиции на станции Астана было начато досудебное расследование по факту оставления в опасности несовершеннолетнего.

Сегодня стали известны новые подробности дела. В пресс-службе ДП на транспорте нам рассказали, что мать мальчика найдена.

"Сотрудниками Линейного управления полиции на станции Астана по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена и доставлена в полицию мать, оставленного на вокзале ребенка, ранее состоявшая на психиатрическом диспансерном учете.

В настоящее время, по факту оставления в опасности малолетнего ребенка проводится расследование.

Ребенок направлен в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, акимата Астаны", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, также ранее сообщалось, что жительница Алматинской области, добираясь в Алматы, забыла в машине свою малолетнюю дочь. Девочку вскоре нашли, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Мы также писали, что в Актобе молодая женщина оставила новорожденного ребенка в чайхане. Мать нашли и ребенка передали ей.

В соцсетях появилась информация о найденном в Алматинской области малыше в коляске. Родителей рядом не было. Полиция установила мать ребенка и привлекла к ответственности.

Добавим, что в статье 140 Уголовного кодекса РК прописано наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Такое преступление наказывается штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211171-kazahstanku-ostavivshuyu-rebenka-na-vokzale-astany-nashli-policeyskie/

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