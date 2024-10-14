Найденная в горящем мусорном баке новорожденная скончалась в Семее
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Региональный Уполномоченный по правам ребенка области Абай Эльзира Жунусова в своем профиле в Instagram сообщила о смерти новорожденной, которую нашли в горящем мусорном баке в Семее, передает NUR.KZ.
Жунусова написала, что накануне, 13 октября, в 19:40 девочка скончалась.
"Девочка с момента поступления находилась в реанимационном отделении областного перинатального центра области в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь новорожденной девочки. Она получила 80% ожогов тела", - сообщила она.
Напомним, что младенца вчера обнаружили в мусорном баке, который горел, в Семее. Ребенка доставили в больницу с ожогами.
Отмечалось, ребенка нашли днем в воскресенье.
На происшествие отреагировали в областной прокуратуре - в надзорном органе заявили, что досудебное расследование по данному факту взято на особый контроль.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173744-naydennaya-v-goryashchem-musornom-bake-novorozhdennaya-skonchalas-v-semee/
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